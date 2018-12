Claudia Schoemacher: 'Jammer dat mijn libido minder is geworden'

De overgang niet sexy? 'Onzin,' vindt Claudia. Als ze naar de kapper is geweest en leuke kleding aantrekt, ziet ze er nog hartstikke sexy uit! Doordat vrouwen zich stigmatiserend uiten, houdt je de schaamte en het taboe juist in stand. We moeten er dus vooral met elkaar over praten en er samen om lachen, vindt Claudia. Wat ze wel vervelend vindt? Dat haar libido minder is geworden, maar dan moet haar man maar even iets beter zijn best doen.

Lees het artikel nu op VROUW.nl: 'Vroeger was ik zó heftig ongesteld dat ik soms niet eens kon opstaan. Dat was misschien nog wel lastiger dan af en toe te moeten dealen met een rood hoofd vanwege een opvlieger.'