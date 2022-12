Thérèse’s vriendinnen: ’Niemand van ons is een prinses in de keuken’

Gonda Wijtsma (55) Ze beheert drie modewinkels en heeft een dochter.

„Thérèse is zorgzaam en altijd bezig om het iedereen naar de zin te maken. In onze vriendinnengroep kunnen we goed feestvieren, maar we zijn er ook voor elkaar. Zo zochten we steun bij elkaar na het recent overlijden van ons achtste vriendinnetje.”

Wat ze draagt: Zwarte pofmouwjurk € 169,- (Summum /Eva mode&lifestyle) laarsjes € 199,95 (Another Label)

Gonda Wijtsma Ⓒ Astrid Zuidema

Bekijk ook: Makkelijke bietensalade van sterrenchef Jonnie Boer

Marina Sempel (55) Ze werkt als content specialist bij Wehkamp, is getrouwd en heeft twee dochters.

„Kerstavond is altijd verbonden aan een thema. Zo trekken we dit jaar allemaal dezelfde jurk aan. We varen ook graag met z’n allen en dan móet de barbecue mee.”

Wat ze draagt: Blazer € 149,95 en broek € 119,- (Studio Anneloes) lange ketting € 25,95 (Zara) schoenen € 49,90 (Asos)

Marina Sempel Ⓒ Astrid Zuidema

Diana Voerman (54) Ze is stewardess bij de KLM, getrouwd en heeft twee zoons.

„De eerste keer dat ik Thérèse sprak, had ze net gehoord van mijn miskraam. Ze vroeg of ik samen met mijn zoontje en haar zoontje Jimmie mee naar het circus wilde. Ik voelde meteen een klik en na ruim twintig jaar is dat nog steeds zo.”

Wat ze draagt: Glitterblouse € 179,- en crème broek € 159,- (Claudia Sträter) camel pumps € 99,- (Steve Madden) oorbellen € 17,95 (Zara)

Ariënne Kenter (54) Ze werkt als office manager bij een koffiebranderij en is single.

„Een relatie heb ik niet, maar ik heb mijn vriendinnen. Zij horen écht bij mij. Drie jaar geleden lieten we een tatoeage van een ster zetten om onze vriendschap te bezegelen. Die tattoo heeft een extra lading nu onze vriendin Diane de strijd met kanker heeft verloren.”

Wat ze draagt: Blazer € 219,- en broek € 149,- (Scotch & Soda) schoenen € 109,- (Steve Madden)

Links: Ariënne Kenter, rechts: Diana Voerman Ⓒ Astrid Zuidema

Yvonne Tijhuis (61) Ze heeft drie modezaken, is getrouwd en heeft een zoon.

„Thérèse en ik kennen elkaar via onze kinderen. Ze is een lieve schat en onze vriendschap is heel waardevol. We kunnen ontzettend met elkaar lachen én heel goed met elkaar huilen.”

Wat ze draagt: Gouden jurk € 169,- (Co Couture/Bijenkorf) schoenen € 69,- (Asos) goudkleurige armband € 15,95 (Zara)

Yvonne Tijhuis Ⓒ Astrid Zuidema

Femina Schreijer (55) Ze werkt in een kledingzaak, is getrouwd en heeft twee dochters.

„Samen carnaval vieren én de mooie gesprekken op de boot met de andere dames zijn momenten die ik koester. We kunnen vooral erg genieten van lekker eten, wat dan wel voor ons bereid wordt, want niemand van ons is echt een prinses in de keuken.”

Wat ze draagt: Jasje € 209,- (Claudia Sträter) jumpsuit € 199,- (Vanilia) schoenen € 79,- (Boohoo)

Femina Schreijer Ⓒ Astrid Zuidema

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.