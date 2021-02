Daghoroscoop 17 februari - Houd je aan de regels, Stier...

VANDAAG JARIG

Een uitstekend jaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan; je krijgt veel steun vanuit de kosmos. Je gezondheid blijft goed, zolang je stress weet te vermijden. In de liefde is eerlijkheid van groot belang. Vat de koe bij de hoorns als de zaken niet gaan zoals je het wilt en ga voor alles of niets.

RAM

Met de wind in de zeilen en een flinke dosis energie bevind je je op een succesrijke koers. Je zult merken dat je zelfvertrouwen aanstekelijk is. Streef naar een gelukkig privéleven en zet zakelijk hoog in. Je kunt het allemaal aan.

STIER

Plannen voor een verbouwing kunnen op een muur van bureaucratie stuiten. Misschien ben je niet te houden en wil je er toch mee doorgaan, maar dat zal grote problemen tot gevolg hebben. Een betere optie is om je aan regels te houden.

TWEELINGEN

Een terloopse opmerking of misplaatste grap kan je in moeilijkheden brengen. Weersta de verleiding iemand een grote mond te geven en op alles te reageren. Neem niet meer op je dan je aankunt. Accepteer instructies.

KREEFT

Steek extra inspanning in je carrière. Het kan nodig zijn om werk uit het verleden aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. De kans bestaat dat je in een baan terugkeert die je eerder opgaf. Er komt iets tot stand als je je proactief opstelt.

LEEUW

Het samengaan van een aantal planeten zorgt voor een vurige combinatie. In deze dynamische periode zullen zaken succesvol verlopen. Tijdens een reis kun je indrukwekkend presteren als je kracht en intelligentie bundelt.

MAAGD

Je kunt wonderen verrichten als je eerlijk tegen anderen bent en duidelijk maakt wat je wilt. Zet geen stap achterwaarts, al probeert iemand je daartoe aan te zetten. Gebruik je reserves aan moed en energie om obstakels te overwinnen.

WEEGSCHAAL

Blijf afstandelijk en ongenaakbaar als een juridische kwestie doorspekt raakt met onfrisse details. Als je gelijk hebt, verlies je de zaak niet. De tijd is rijp voor mededogen; er kan iets moois groeien uit een eenvoudig begin.

SCHORPIOEN

Kom terug op aarde als je een tijdje hebt genoten van al het goede dat het leven te bieden heeft en ga aan de slag. De baas zal met genoegen zien dat je weer je best doet. Je zult in weinig tijd veel moeten doen vandaag.

BOOGSCHUTTER

De sfeer is speels; zorg dat je tijd overhoudt om plezier te maken. Het snelle tempo van deze dag staat in het teken van sociaal verkeer, al moet dat misschien via beeldschermen plaatsvinden. Blijf ver van loterijen en gok niet.

STEENBOK

Als je vroeg uit de veren bent, kun je geconfronteerd worden met een emotionele kwestie. Toenemend zelfvertrouwen zal daarna je steun in de rug zijn. Sommige mensen houden van chaos, maar jij blijft liever in balans.

WATERMAN

Goede contacten kunnen je in staat stellen geld te verdienen. Je zult blij zijn als er originele ideeën in je opwellen. Houd tijdens een (video)bijeenkomst rekening met een spervuur van vragen. Behoud het geloof in jezelf.

VISSEN

Neem, afgezien van de situatie of omstandigheden, geen genoegen met minder dan het beste. Zorg ervoor dat de eigen behoeften op hetzelfde plan staan als de wensen van anderen. Kies voor opties die potentieel winst beloven.

