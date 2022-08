’Mijn dochter (10) heeft extreem last van heimwee’

„Mijn dochter vindt het vreselijk om lang van huis te zijn zonder mij en haar vader”, schrijft Sharifa. „Heimwee heeft er bij haar altijd al in gezeten. Logeren bij klasgenootjes doet ze niet en na school weet ze niet hoe gauw ze thuis moet komen.”

Binnenkort gaan we weer op vakantie. Elk jaar gaan we naar een camping ergens in Europa en ieder jaar gaat ze ook braaf mee. Maar moeilijk vindt ze het wel. Het stelt haar wel gerust dat wij erbij zijn, maar alsnog is ze regelmatig paniekerig en vindt ze het lastig om ’s avonds in slaap te vallen. Hoe kan ik haar helpen?”

Oorsprong problemen

Wanneer een kind heimwee heeft, is het niet alleen belangrijk om de gevoelens en gedachten van het kind te onderzoeken – maar ook die van jezelf als ouder. Dat zegt kinder- en opvoedcoach Tea Adema. „Heimweeproblemen ontstaan vaak door onbewuste angsten van moeder of vader. Daarom is het voor deze moeder in eerste instantie belangrijk om bij zichzelf te rade te gaan: beïnvloed jij de angsten van je dochter? Heb je het misschien zelf altijd al spannend gevonden om haar haar eigen gang te laten gaan? In hoeverre kun jij het als moeder verdragen als je je dochter niet onder jouw toezicht hebt?”

Adema maakte in haar praktijk al vaak mee hoe groot de invloed van een ouder kan zijn. „Ik heb zelfs weleens appberichtjes aan een moeder gedicteerd van een kind dat op kamp ging. We spraken af wat zij wel een niet zou antwoorden, om niet de druk op haar kind nog hoger op te voeren. Als je om het minste of geringste antwoordt: ’Ik kom je wel ophalen’, werkt dat de heimweegevoelens alleen maar in de hand.”

Openingen zoeken

Feit blijft natuurlijk, ondanks het zelfonderzoek, dat de heimwee van het meisje er is en niet zomaar weggaat. „Het is er en het mag er ook zijn”, vindt Adema. „Nu is het zaak dat je manieren zoekt om ermee om te gaan. Aangezien dit gezin al jaren naar het buitenland gaat, lukt dat dus blijkbaar wel. Stel daar vragen over: ’Hoe lukt het je om de vakanties door te komen?’ „Wat dacht je tijdens de vakantie, wat heb je gedaan, wat heeft gewerkt?” Ga daar echt met het hele gezin eens voor zitten om op zoek te gaan naar openingen om het probleem te verlichten.”

Heimwee gaat niet weg

Het doel is daarbij niet om de heimwee te doen verdwijnen, legt Adema uit. „Dit hoort bij haar en het is aan haar wat zij ermee wil doen. Als zij niet wil logeren: prima. Je hoeft haar niet te dwingen. Er komt vanzelf een moment waarop ze voelt dat ze buiten de boot valt als ze nergens aan mee doet, en dan kun jij klaarstaan om haar te helpen. Een kind moet op een gegeven moment zelf wakker worden en bedenken of ze het probleem wil houden, of er iets aan wil doen.”

„Zo zijn er bijvoorbeeld genoeg manieren om te leren omgaan met stress en spanning. Dat kan al dan niet met een therapeut of coach. Ik benadruk daarbij altijd wel: zoiets moet je altijd samen doen. Als je je kind naar een therapeut stuurt, maar zelf niet meegaat, is het heilloos. Doe dat je kind alsjeblieft niet aan.”

Accepteren en normaliseren

Tot die tijd adviseert Adema: „Accepteer, normaliseer en onderzoek wat er wél goed gaat en wat er mogelijk is. Je kunt je kind helpen door het niet dramatischer te maken dan het is. Zo heb ik zelf eens een jongetje met heimwee in behandeling gehad dat vertelde dat hij zo hard moest huilen toen hij bij opa en oma logeerde. Ik analyseerde samen met hem: ’Waar heb je je druk om gemaakt? En hoe erg was dat? Uiteindelijk ben je in slaap gevallen, dus wat was nou uiteindelijk het probleem? Ik bedoel niet dat je het moet bagatelliseren, maar door nuchter te blijven en te normaliseren kun je een kind ook veel laten inzien.”

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.