MMA-kampioen Marloes Coenen (42): ’Ik luisterde slecht naar mijn lichaam’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik de 42 jaar heb aangetikt. Met mijn oudste broer scheel ik negen jaar. Ik heb me daardoor altijd de jongste gevoeld. Dat gevoel heb ik eindelijk van me af weten te schudden. De geboorte van mijn dochter heeft ervoor gezorgd dat ik enorm ben veranderd. Op mijn 19e werd ik de eerste vrouwelijke wereldkampioen in het MMA. Die titel heeft mijn leven op z’n kop gezet. Er zat veel meer in me dan dat ik dacht. Ik zag mezelf altijd als een gewone studente, maar mocht mezelf plotseling wereldkampioen noemen. Dat is heel surrealistisch om mee te maken. Ik heb in totaal 17 jaar in de topsport gezeten. Ik leefde een behoorlijk egocentrisch en afgeschermd leven. Topsporters zien zichzelf als het centrum van het universum en ik heb er lang dezelfde mentaliteit op nagehouden. Mijn dochter heeft ervoor gezorgd dat mijn perspectief is gekanteld. Ik leef niet meer alleen maar voor mezelf en realiseer me veel beter wat er echt toedoet.”

Heb je een beautygeheim?

„Onlangs heb ik met vijf andere vrouwen een boek uitgebracht. Het heet Herban Heroines, hierin delen we toegankelijke familiemiddeltjes uit verschillende culturen. In een van de hoofdstukken staat het recept van een appel-honingmasker. Het werkt reinigend en zorgt ervoor dat je huid zacht aanvoelt. Ik vind het belangrijk om natuurlijke producten te gebruiken voor mijn huid. En wat is er nou natuurlijker dan een zelfgemaakt gezichtsmasker!?”

Schatten mensen je op de juiste leeftijd?

„Je weet natuurlijk nooit of mensen eerlijk zijn, maar als ik mijn haar netjes heb gekamd en wat make-up op heb, word ik over het algemeen jonger geschat. Ze reageren verbaasd als ik mijn leeftijd vertel, maar het is niet zo dat ze ervan schrikken. Mijn partner is 48 jaar, van zijn leeftijd schrikken mensen daadwerkelijk. Hij ziet er een stuk jonger uit. Ik verlies het dus van hem, haha.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Oh jee, dat vind ik lastig om over mezelf te zeggen. Ik denk mijn jukbeenderen, die steken mooi uit. Ooit heb ik een boek gelezen over facial reading. Daar stond in dat grote wenkbrauwen en prominente jukbeenderen ervoor zorgen dat je kracht uitstraalt. Daardoor zie ik er soms ook uit als een heks, maar ik ben wel blij met mijn krachtige uitstraling.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn droge huid, daar heb ik altijd last van gehad. Ook word ik nooit bruin van het zonnetje. Ik blijf altijd een witgrijze ondertoon houden.”

Wat houdt je jong?

„Sport en mijn dochter. Ik train niet meer op het niveau dat ik ooit heb gehad, maar ik houd het nog wel bij. Mijn man is een personal trainer, dus ik krijg persoonlijke begeleiding aan huis, haha. Hij zorgt ervoor dat ik het bijhoud. Al is het echt bejaarde training als ik het afzet tegen wat ik vroeger deed. Het heeft even geduurd voordat ik het topsport-niveau heb kunnen loslaten, maar nu hoeft het voor mij allemaal niet meer zo intensief. Mijn dochter zorgt ervoor dat ik de wereld weer door de bril kan zien die ik lang geleden heb afgezet. Het is echt prachtig hoe zij zich nog kan verwonderen. Het werkt enorm aanstekelijk!”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik ben heel gelukkig. Op mijn 19e werd ik wereldkampioen MMA en dat heeft mijn leven overhoop gegooid. Ik heb zeventien jaar gevochten, maar ik was ook zeventien jaar uitgeput. Ik had een droom, maar luisterde heel slecht naar mijn lichaam. Mijn dochter heeft hier verandering in aangebracht. Het was een hele bijzondere reis waar ik dankbaar voor ben, maar ik heb wel geleerd dat ik niet aan mezelf voorbij moet gaan. Inmiddels ben ik werkzaam als sportanalist, geef ik clinics en heb ik drie boeken uitgebracht. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Momenteel ben ik bijvoorbeeld ook op zoek naar een ruimte waar ik mijn dochter en andere meisjes kan leren worstelen. Ik vind het heel belangrijk dat mijn dochter dit aanleert, omdat het zorgt voor een bepaalde mentaliteit. Het leert je dat je niet te snel moet opgeven.”

Heb je een levensles?

„Je kunt meer dan je denkt. Ben je ergens bang voor? Doe het dan gewoon. Ik heb dat echt geleerd door de martial arts. De vechtsport heeft mij bevrijdt. Het triggert een energie die bij de vrouwen niet zo vaak naar boven wordt gehaald. Het zorgt ervoor dat de leeuw in ons wordt wakkergeschud.”

