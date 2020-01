Weekhoroscoop week 4

Ram

Liefde: Je hebt echt zin om met je partner naar buiten te gaan. Of het nu regent en waait, dat maakt je niet uit. Gewoon even lekker even uitwaaien!

Financiën: Een idee waar je mee rondloopt lijkt winstgevend, maar vraagt wel om een kleine investering. Als je het niet probeert zul je nooit weten hoe goed je idee werkelijk was.

Werk: Je hebt het gevoel dat het tijd is voor iets nieuws en misschien is dit ook wel zo. Zolang je nog twijfelt doe je er verstandig aan nog geen definitieve beslissingen te nemen, mogelijk is het slechts een fase.

Persoonlijk: Je zit zo boordevol nieuwe plannen dat je jezelf haast letterlijk voorbij rent. Doe het iets kalmer aan als je straks niet op de blaren wilt zitten; je kunt nu eenmaal niet alles en zeker niet allemaal tegelijk!

Stier

Liefde: De sleur slaat een beetje toe en dan met name in de slaapkamer. Je wilt het of een keer helemaal anders of gewoon even niet.

Financiën: Een flinke rekening zorgt ervoor dat je op andere zaken dient te bezuinigen. Gelukkig is dit voor jou geen enkel probleem, netjesbudgetteren gaat je prima af.

Werk: Iemand op het werk wordt onterecht afgeblaft. Gelukkig ben jij in de buurt om voor hem of haar in de bres te springen. Zijn ze nou helemaal!

Persoonlijk: Het is echt de hoogste tijd om de oude gedachtenpatronen die je hinderen in je vooruitgang los te laten.

Tweelingen

Liefde: Leg je partner de twijfels voor die je hebt met betrekking tot een bepaald onderwerp en neem zijn of haar advies aan. Je geliefde kent je soms beter dan dat jij jezelf kent.

Financiën: Hoewel je normaliter redelijk flexibel bent, ben je behoorlijk koppig in verband met een financiële kwestie die je bezig houdt. Of dit ook verstandig is, is een tweede.

Werk: Naast je reguliere job zou je graag iets anders willen proberen. Als je bereid bent hierbij de hulp van derden in te roepen is de kans groot dat je hier mettertijd ook een leuke boterham mee kunt verdienen of desnoods een smakelijke cracker.

Persoonlijk: Je hebt even geen behoefte aan sociale contacten. Vooral in de avonduren kruip je liever vroeg onder de wol om lekker te lezen of je favoriete serie te kijken.

Kreeft

Liefde: Je hebt de neiging om je geliefde een beetje te betuttelen met betrekking tot zijn of haar gezondheid. Hoewel je het oprecht goed bedoelt wordt je bemoeienis niet heel erg op prijs gesteld.

Financiën: Inmiddels ben je erachter wat je de afgelopen tijd niet zo handig hebt aangepakt; tijd om een andere koers in te zetten en een nieuwe weg in te slaan.

Werk: Vervelende klussen waar veel tijd in gaat zitten en die je om deze reden ook een poosje voor je had uitgeschoven, maak je nu gemakkelijk in één keer af. Je vraagt je af wat je hier nu eigenlijk zo erg aan vond.

Persoonlijk: Een vriendschap laat ernstig te wensen over waardoor je steeds vaker twijfels krijgt over het in stand houden van dit contact.

Leeuw

Liefde: Waar je partner vorige week misschien een beetje narrig was, is hij of zij nu weer het zonnetje in huis. Dat schept ook meteen weer nieuwe kansen in de slaapkamer!

Financiën: Er komt een kans voorbij waarmee je een leuk extraatje kunt verdienen. Hoewel het je momenteel aan tijd ontbreekt is het niet onverstandig om hier toch mee aan het werk te gaan.

Werk: Een discussie met een collega of een cliënt dreigt vervelend uit de hand te lopen. Bewaar je kalmte en verhef niet je stem. Als jij rustig blijft, blijft de ander dit ook en zo niet, ligt het in elk geval niet aan jou als hij de pan uit flipt.

Persoonlijk: Wees voorzichtig met sporten, de kans op een blessure of vervelende spierpijn is aanwezig.

Maagd

Liefde: Discussies met je geliefde draaien nu op niets uit, dus kun je ze net zo goed even niet voeren, zonde van de tijd, de energie én de sfeer.

Financiën: Je bankrekening groeit gestaag. Na een paar flinke uitgaven te hebben gedaan is er nu weer sprake van stabiliteit. Probeer voorlopig even de hand op de knip te houden zodat deze tendens kan worden voortgezet.

Werk: Je bent met van alles bezig waardoor het je moeite kost om je goed op je werk te blijven concentreren. Probeer verschillende projecten zo goed mogelijk van elkaar te scheiden.

Persoonlijk: De kilo’s vliegen eraan. Het is mogelijk dat je nu meer vocht vasthoudt, maar voor de zekerheid kun je ook proberen wat meer water te drinken en vet en suiker te laten staan.

Weegschaal

Liefde: Zoveel plannen, zo weinig tijd. Hoewel je het graag zou willen is er momenteel geen ruimte om samen spontaan iets te ondernemen. Dan toch maar weer de agenda’s erbij pakken om een romantische date te plannen.

Financiën: De basis voor bepaalde toekomstdromen dient nu te worden gelegd. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Werk: Probeer je wat meer op je eigen werk te richten in plaats van op de taken van je collega’s. Niet dat ze het verkeerd doen, maar het zou van jou best een beetje vlotter mogen allemaal.

Persoonlijk: Wees deze week extra zuinig op je nagels. Ze scheuren of breken als je er alleen al naar kijkt!

Schorpioen

Liefde: Je zit een beetje dwars in je vel waardoor je de behoefte krijgt om je partner een beetje uit te dagen en te kijken hoever je kunt gaan. Die heeft hier helemaal geen zin in dus de grens is snel bereikt.

Financiën: Als je nog geen gebruik maakt van een gedegen spaarsysteem, is nu hét moment om je hierin te verdiepen. Bekijk hoeveel je per maand kunt missen en wat voor jou de meest rendabele optie is.

Werk: Stijf bij het opstaan? Loop wat vaker een rondje. Als je werkt aan een statafel is dit helaas ook niet de oplossing. Te lang stil staan is ook niet bevorderlijk voor je rug, benen en voeten.

Persoonlijk: Bepaalde familieleden hebben meer en vaker dan anders je hulp nodig. Geef op tijd je grenzen aan als het je allemaal iets te veel wordt.

Boogschutter

Liefde: Je bent zeer mild gestemd ten opzichte van je geliefde en doet graag iets extra’s voor hem of haar. Wil je partner graag op visite bij iemand die jou niet zo ligt? Ach, dat ene uurtje; moet lukken.

Financiën: Het gaat je financieel goed, hetgeen je aantrekkelijk maakt voor klaplopers en andere profiteurs. Laat je niet misleiden door mensen met minder goede bedoelingen.

Werk: Hoewel het allemaal niet zo voorspoedig verloopt op je werk dan je zou willen, moet je deze periode niet als onbelangrijk afdoen. Ook ervaring opdoen en je netwerk uitbreiden is van onschatbare waarde.

Persoonlijk: Aangezien je smaak nu extra verfijnd is en je creativiteitsgehalte hoog ligt, is dit een ideaal moment om kunst te kopen of je woning te restylen.

Steenbok

Liefde: Je bent wat sneller geïrriteerd dan anders en je partner is de eerste die het moet bezuren. Gelukkig kost het je geen moeite om daarna je excuses aan te bieden. Toch?

Financiën: Je inkomen is stabiel hetgeen nieuwe mogelijkheden biedt met het oog op bepaalde aankopen die ja graag wilt doen. Ga echter niet over één nacht ijs, er zijn meerdere mogelijkheden!

Werk: Waar anderen denken dat je het mogelijk wat rustig aan doet, ben je in gedachten op volle toeren bezig met het treffen van nieuwe voorbereidingen; stille wateren hebben diepe gronden.

Persoonlijk: Het is weer eens tijd voor een bezoekje aan de tandarts of mondhygiënist. Fijn om alles grondig te laten reinigen en weer een stralende glimlach te hebben zonder verborgen gebreken.

Waterman

Liefde: Vooral dit weekend is uitermate geschikt om samen iets te doen wat jullie allebei ontzettend leuk vinden, maar normaal gesproken veel te weinig tijd voor nemen.

Financiën: Dit is een goed moment om eventuele achterstallige rekeningen te betalen en met een frisse, schone en vooral overzichtelijke lei te beginnen.

Werk: Het kost je soms moeite om alle ballen in de lucht te houden waardoor je ook echt hier en daar een steekje laat vallen. Neem het jezelf niet kwalijk, je doet enorm je best en bent daarnaast ook nog steeds vooral mens.

Persoonlijk: Je intuïtieve vermogens bereiken een piek. Extra reden dus om wat vaker naar je onderbuikgevoel te luisteren.

Vissen

Liefde: Veel gezelligheid is te verwachten maar helaas wat minder romantiek. Jullie huis zit gewoon te vol om samen een intiem momentje te kunnen hebben. Tenzij je dit bewust creëert natuurlijk, waar een wil is…

Financiën: Hoewel je financiën er stukje bij beetje op vooruit gaan, is het nog steeds uitkijken geblazen. Over een week of acht is er meer zekerheid te verwachten en kun je je met een gerust hart ook iets meer permitteren.

Werk: Je vindt het eigenlijk wel prima zoals het nu gaat en hebt momenteel geen grootschalige carrièreplannen. Je hebt leuk werk en de dagen vliegen voorbij, precies hoe je het graag hebt.

Persoonlijk: In huis is er binnen enkele maanden een grootschalige verbouwing of renovatie op handen. De plannen die je deze week hebt met het oog op je interieur kunnen daarom beter nog even wachten.

