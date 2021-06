Daghoroscoop 19 juni - Gooi het roer om, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

In je spirituele beleving kunnen veranderingen optreden die met een ervaring of leermeester te maken hebben. Op financieel gebied lijkt sprake van een koerscorrectie, misschien als gevolg van een vervelend gebeuren bij jezelf of je partner op het werk. Ook dreigt ruzie binnen je familie.

ZONDAG JARIG

Je kunt een persoonlijkheidsverandering ondergaan die je geest of uiterlijk betreft. Tegen het eind van het jaar heeft je gezondheid extra discipline nodig; niets ernstigs, maar stress kan een rol spelen. Het goede nieuws is dat je daarna weer 100% bent. Van belang is veel beweging en/of training.

RAM

Doe huishoudelijke klussen en denk ondertussen na over de belangrijke gesprekken die je volgende week moet voeren. De tijd is rijp voor afspraken met topmanagers. Zorg dat de verstandhouding met je partner goed en ontspannen is.

STIER

De eerste stappen op een nieuw liefdespad kunnen met struikelen gepaard gaan, maar als je bereid bent wat water bij de wijn te doen, loopt het allemaal wel los. Maak je niet te veel zorgen als anderen minder betrouwbaar blijken.

TWEELINGEN

Bezigheden thuis zijn te prefereren boven sociale activiteiten. Bedenk een manier om je financiële toekomst veiliger te stellen, nu je creativiteit optimaal is. Doe je best voor een verbintenis die spaak dreigt te lopen.

KREEFT

Het kan een prettig weekend worden. De relatie met naasten is warm en er kan veel gelachen worden. Het is belangrijk om te zeggen wat je wilt, want als je zwijgt krijg je niets. Doe het wel elegant en diplomatiek.

LEEUW

Gezinsactiviteiten geven voldoening, zolang er een element van spanning of competitie in zit. Later dit weekend kun je de neiging hebben te veel in detail te treden. Overweeg eventueel een herintrede op de arbeidsmarkt.

MAAGD

Werk dat je gewetensvol en serieus verricht, is je sleutel naar de toekomst. Neem de mensen met wie je samenwerkt minder serieus. Leg geliefden uit dat je harde werken hun ten goede zal komen als ze je weinig zien.

WEEGSCHAAL

Ontwikkelingen thuis lijken positief. Een sociaal contact blijkt zakelijk nuttig te zijn; een procedure op het werk zal je binnenkort tevreden stemmen. Wees geen spelbreker als anderen iets leuks organiseren.

SCHORPIOEN

Als je vitaal en optimistisch bent, zul je zin hebben jezelf te verwennen met schoonheidsproducten, een massage of manicure. Je kunt tot de conclusie komen dat het onmogelijk is een huis te vinden voor een betaalbare prijs.

BOOGSCHUTTER

Als je boos bent, zie je bepaalde zaken niet helder. Pak een boek of zoek andere verstrooiing. Achter de schermen lijkt van alles gaande en het meeste is positief, dus gooi het roer om en geniet van je weekend.

STEENBOK

Laat werk eens rusten en laat dat niet aan dovemans oren gezegd zijn. Zie het als een goed teken als je tijdens je werk wordt gestoord. Ontspan, vrienden kunnen boodschappers van prettige berichten zijn. Eet geen junkfood.

WATERMAN

Misschien moet je je huis eens opruimen, spullen wegdoen en een nieuw meubelstuk aanschaffen. De verstandhouding met een kind verbetert als je het extra aandacht geeft. Ga samen sporten en praat niet over school.

VISSEN

Door tijdens een sociale bijeenkomst alert te zijn, kun je belangrijke deuren ontsluiten. Besef dat je op anderen kunt overkomen als iemand die het erg met zichzelf heeft getroffen. Help hen uit die droom door je prestaties te relativeren.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!