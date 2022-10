Ik kan me geen andere plek ter wereld bedenken waar vrouwen vriendelijker tegen elkaar zijn dan bij het toilet van een uitgaansgelegenheid. Verhalen worden uitgewisseld tijdens het wachten in de rij, haarlak wordt gedeeld voor de spiegel, complimenten over outfits worden gegeven en kleding labels worden vakkundig terug gestopt bij elkaar zodat je niet met het etiket in je nek blijft rondlopen voor de rest van de avond. En dan heb ik het nog niet eens over vriendinnen onderling die voor elkaar zorgen, nee ik heb het over dames die elkaar totaal niet kennen, maar die op dat moment elkaar helpen en elkaar het beste gunnen.

Vrouwenpower

Ik vraag me regelmatig af hoe het zou zijn als wij dames elkaar meer zouden helpen in het dagelijks leven. Helpen met hogerop komen in plaats van elkaar naar beneden halen, elkaar complimenteren in plaats van elkaar afvallen. Geen geroddel achter de rug om, maar face to face eerlijke en opbouwende kritiek geven, ondanks de verschillende achtergronden, normen en waarden. Ik weet zeker dat er veel meer vrouwen aan de top van de wereld zouden staan, letterlijk en figuurlijk.

Schouderklopje

De diversiteit van vrouwen binnen mijn klantenkring is groot: oud, jong, hetero, lesbisch, single, getrouwd, huisvrouw, carrière tijger etc. En bij deze dames komt dit gespreksonderwerp regelmatig voorbij. Wat is het toch met ons dames dat we elkaar niet meer steunen? Is het jaloezie? Het een ander niet gunnen? Zo was ik eens in gesprek met een klant, een vrouw iets jonger dan ik. Ze vroeg naar mij en naar mijn bedrijf, hoe lang ik dit werk al deed, hoeveel klanten ik heb en hoeveel uur ik in de week werk. We raakten hierover aan de praat en ze complimenteerde mij met het resultaat van al die uren werk die ik in mijn bedrijf had gestopt. ‘Dank je wel, wat leuk om te horen’, zei ik. ‘Dat zouden wij vrouwen toch meer moeten doen, elkaar even een schouderklopje geven’, was onze wederzijdse conclusie.

Social media

De plek waar veel kritiek en commentaar op elkaar wordt gegeven is de sociale media. Veel mensen vinden het makkelijk om van achter hun scherm hun ongezouten mening te geven op elkaar, en vooral de Facebookgroepen waar moeders op actief zijn. Geef je je baby geen borstvoeding? Slaapt je kind bij je in bed? Trakteert je kind snoep op school? Loedermoeder die je dan bent! Moeders please, het opvoeden van je kroost is al pittig genoeg, een beetje support daarbij is meer dan welkom. Gelukkig zijn er nu meer communitys waarbij de moeilijke kant van opvoeden wordt gedeeld en waar vrouwen elkaar online tips geven en elkaar een hart onder de riem steken.

Geen heksenketel

Het is dus zeker niet één grote heksenketel, er zijn genoeg dames die elkaar het beste gunnen. Dit kan door middel van een compliment of door een helpende hand zoals ik eens meemaakte tijdens een tijdens een stapavondje met mijn vriendinnen. Ik werd die avond aangesproken door een man, hij probeerde tevergeefs indruk te maken ondanks dat ik hem vriendelijk doch dringend op mijn trouwring wees. Opeens tikte er een onbekende vrouw op mijn schouder: ‘Gaat alles goed?’ Enigszins verbaasd antwoordde ik haar dat alles in orde was. ‘Oké, even checken of hij je niet lastigvalt. Wij vrouwen moeten elkaar een beetje in de gaten houden’, antwoordde ze met een glimlach. ‘Wauw, wat tof!’ dacht ik, ‘dat zouden we toch allemaal bij elkaar moeten doen?’ Ik stel daarom voor om een community te starten waar vrouwen elkaar alleen maar steunen, door dik en dun. Sisterhood for life. Ik pleit ervoor! Wie doet er mee met mij? Imagine a world like that!

Meer VROUW

