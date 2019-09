Ruim jij op als je moeder langskomt?

Herkenbare tweet

Op Twitter vonden we deze grappige Tweet van Empie_17: Gister hele huis opgeruimd omdat m’n moeder de kinderen hier naar bed zou brengen vanavond. Ik dacht: dan denkt ze eindelijk eens dat ik het op orde heb. Maar ik was vergeten pyjama’s klaar te leggen, dus wat zegt ze net... Emmy, je moet echt de kledingkasten eens opruimen.’

Schaamte

Reuze herkenbaar. Ook ik haal alles uit de kast als mijn moeder komt. Ik weet niet waar die schaamte vandaan komt, maar ik ga door de grond als ze mijn huis rommelig vindt. Meestal gaat ze zelf al aan de slag en is het opgeruimd als ik thuiskom.

Dat ze daarbij dingen verplaatst ‘omdat dat tafeltje beter uitkomt als het naast het raam staat’ neem ik maar voor lief. Ze bedoelt het goed. Maya Vlaming: „Herkenbaar! Al doe je zó je best, ze vindt altijd dat ene dingetje dat je vergeten bent.”

Brandschone ramen

Ingrid reageert op de Tweet: ,Moeders moeten O M A doen: geen Oordeel, geen Mening, geen Advies... soms moet ik tot tien, twintig, honderd tellen, maar ’t lukt hoor. Zeg dat maar.

Minthe reageert: „Moeders. Zo herkenbaar dit. Lang geleden hebben we een keer op verborgen plekken in het huis een paar druppels spiritus verspreid. Toen kwam het eerste (en enige) compliment ooit. Oh, jullie hebben de ramen gewassen, wat zijn ze schoon.’”

‘Geen huishoudgen’

‘Ooggetuige’ reageert met: „Zo herkenbaar dit. Onlangs zei mijn moeder dat het koffieapparaat beter aan andere kant kon staan. Ze had wel gelijk. Dus ik de boel in dat hoekje opruimen. Koffieapparaat neergezet en trots een foto gemaakt. Reactie van mams: ,Nu dat mandje daar links nog opruimen.’ Zucht.”

Bij oma Willeke is het andersom: „Kinderen zeggen dat ik wel eens op mag ruimen. Geen systeem, geen orde, geen huishoudgen bij mij. Ze kunnen hier wel altijd de kleinkinderen droppen. En als ik een keer opruim, wil ik ook dat het zo blijft. Veel relaxter zo met wat rommel.”

Herken jij die opruimwoede voordat je moeder komt? Praat mee!

