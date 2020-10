Judith (42) heeft autisme: Ik heb mijn eigen leven gecreëerd

Het allerliefst is Judith samen met wolfhond Yuriko. „Zij is mijn schild naar de buitenwereld.”

In Zondagskind beschreef Judith Visser (42) haar jeugd met autisme. Lezers vroegen zich af hoe het daarna verder ging met ’Jasmijn Vink’ (haar pseudoniem in het boek). Dan antwoordde de schrijfster dat ze gelukkig is en samen met haar man en honden in Rockanje (Zuid-Holland, red.) woont. „Maar zo makkelijk ging het eigenlijk helemaal niet.” Dus kwam er een vervolg: Zondagsleven.