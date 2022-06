Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Eerlijk gezegd voel ik me een stuk ouder dan dat ik ben. Ik ben 36, maar voel me soms eerder 66 jaar. Ik denk dat het voornamelijk komt door mijn manier van denken. Als kind kon ik al weinig aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Ik heb een oude ziel, waardoor de wereld een beetje anders werkt voor mij. Op mijn 22ste heb ik mijn vader verloren aan leverkanker. Kort daarna verloor ik mijn beste vriend, terwijl ik ook enorm werd getreiterd op mijn werk. Door alle nare gebeurtenissen begon ik mezelf af te vragen waarvoor ik eigenlijk leefde. Op een spirituele beurs kwam ik in aanraking met een medium. Zij vertelde mij dingen over mijn vader die zij echt niet had kunnen weten. Zo beschreef ze niet alleen zeer gedetailleerde uiterlijke kenmerken, maar ook karaktereigenschappen van mijn vader. Ik realiseerde mij toen dat hij blijkbaar nog wel op een bepaald niveau te bereiken is. Dat gaf enorm veel rust in mijn rouwverwerking.”

„Vanaf dat moment ben ik mij gaan verdiepen in spiritualiteit en heb ik ook een opleiding tot medium gevolgd. Inmiddels heb ik mijn eigen praktijk. Veel mensen begrijpen het niet en denken dat het allemaal onzin is. De veelal sceptische houding die men heeft is begrijpelijk en verstandig echter zijn er wel degelijk mensen zoals ik die ervoor hebben geleerd en veel ervaring hebben opgedaan. Door mijn 12 jaar aan ervaring is mijn spirituele gave dusdanig ontwikkeld dat ik zeer rake details kan vertellen zonder enige input.”

Heb je een beautygeheim?

„Stralen! Dat is ook hetgeen waar ik de meeste complimenten over krijg. Als je jezelf van binnen goed voelt, straal je dat ook uit. Natuurlijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Mij helpt het om in de natuur te zijn en met bomen te knuffelen. Het klinkt misschien gek, maar bomen zijn ook levende wezens die energie afgeven. Wanneer je een boom aanraakt kun je je daaraan opladen. Soms staan mensen raar te kijken als ze mij voorbijlopen in het bos, maar het geeft mij gewoon enorm veel energie. Mijn beautyproducten zijn ook vrijwel allemaal natuurlijk. Laatst heb ik bijvoorbeeld een deodorant op basis van kokosolie en zuiveringszout aangeschaft. Echt een aanrader!”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Vaak wel, mijn gezicht past blijkbaar bij mijn leeftijd. Voor mijn 25ste werd ik meestal jonger geschat, maar inmiddels verraden de lijntjes in mijn gezicht dat ik de dertig ben gepasseerd.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen en mond. Ik heb grote, sprekende ogen en volle lippen. Tegenwoordig zie je veel vrouwen met lipfillers en wordt er snel gecorrigeerd. Ik heb mijn volle lippen altijd als vanzelfsprekend gezien, maar nu realiseer ik me dat ik daar best dankbaar voor mag zijn.”

Waarmee ben je minder blij?

„Door mijn twee keizersneden zijn mijn buikspieren nooit meer goed naar elkaar toegegroeid. Ik heb daar een hangbuik van gekregen. Ook ver na de geboorte van mijn kinderen bleven de zwangerschapsfelicitaties binnenstromen. Gelukkig weten de meesten inmiddels dat ik niet zwanger ben, maar ik kan zelf nog wel van mijn buik balen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nog niet helemaal. Ik zou met mijn werk als medium en healer een groter publiek willen bereiken. Op privégebied ben ik wel al precies waar ik had willen zijn. Ik heb een geweldige man en twee fantastische kinderen. Mijn man en ik verschillen enorm. Hij heeft niks met spiritualiteit, maar laat mij daar gewoon vrij in. Hij gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde, maar voelt niet de drang om daar verder onderzoek naar te doen. Ik vind het alleen maar mooi hoe twee verschillende mensen samen gelukkig kunnen zijn.”

Heb je een levensles?

„Doe alleen wat goed voelt. Wanneer je iets met tegenzin doet, gaat dat alleen maar tegen je werken. Het heeft geen zin om naar verjaardagen te gaan waar je tegenop ziet. En waarom zou je vriendschappen in stand houden die je alleen maar energie kosten? Je bent nu in dit leven, dus maak er het beste van.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.