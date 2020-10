Daghoroscoop 7 oktober

VANDAAG JARIG

In uw carrière zult u altijd op zoek blijven naar creativiteit omdat u daarin uw emoties kwijt kunt. Omdat u flexibel bent zult u niet snel vastlopen in vaste maniertjes om uw werk te doen. Van belang is dan ook om van werkkring te veranderen als u er uw kunstzinnigheid niet in kwijt kunt.

RAM

Ga er stevig tegenaan en verspil geen tijd. Volg uw eigen ideeën en bepaal zelf uw lot. Koop duurzame spullen en investeer in onroerend goed. Stel vragen en dring aan op duidelijkheid als thuis verwarrende omstandigheden optreden..

STIER

Laat iets repareren voor de kosten de pan uitrijzen. Tracht realistisch in het leven te staan; een knipoog betekent niet dat er ware liefde opbloeit. Door anderen te helpen maakt u tevens uzelf sterker. Geef een huisdier de zorg dat het behoeft.

TWEELINGEN

Maak u los van iemand die meent beter te weten hoe u moet leven dan uzelf. Laat u niet dwingen een alledaags type te worden. Tijdens een bijeenkomst kunt u lotgenoten ontmoeten en ontdekken dat u met iemand veel gemeen hebt.

KREEFT

Iemand die weet hoe men u moet benaderen kan u zo ver krijgen dat u uw voorzichtigheid laat varen, met bevredigend resultaat. Thuis lijkt het leven harmonieus, hoewel er onderhuids iets kan broeien. Breng tijd alleen door en denk na.

LEEUW

Schrijf bij het wakker worden een droom op; deze kan later vandaag of in de nabije toekomst iets duidelijk maken. Financieel nieuws lijkt in uw voordeel; slijp de messen, binnenkort zal blijken dat uw inzicht juist was.

MAAGD

Vermijd het contact met een wellustig type zonder principes, die iets van u gedaan wil krijgen via een ongebruikelijke weg. Uw carrière of goede naam kan gevaar lopen. Niet iedereen is zo betrouwbaar als het lijkt, maar blijf diplomatiek.

WEEGSCHAAL

Toegang tot vertrouwelijke informatie kan tot financiële winst leiden. Succes staat vrijwel vast als u anderen ervan weet te overtuigen met u samen te werken. Neem niet te veel tijdrovende taken op u die ook een ander kan doen.

SCHORPIOEN

Neem een boek mee als u een afspraak hebt met een dokter; de kans is groot dat u lang moet wachten. Degenen onder u die vooruitgang willen tegenhouden, komen in de knel. Wees selectief in het kiezen van uw vrienden.

BOOGSCHUTTER

U krijgt spijt of wordt in verlegenheid gebracht als u er de kantjes afloopt of in grote halen gauw thuis wilt zijn. U zult er wel bij varen als een liefdesaffaire stabieler wordt. Public relations en legale rechten worden begunstigd.

STEENBOK

De financiële situatie van een dierbare wordt duidelijk en kan zorgen oproepen. Vraag assistentie als uw energie taant; meer handen maken het werk lichter. Wat als een onschuldige flirt begon kan een serieuze ontwikkeling doormaken.

WATERMAN

Op het werk zult u het naar uw zin hebben, al moet u misschien overwerken. Stel de vragen waarop u een antwoord wilt hebben. Wees uzelf in creatief werk en leg verwijten naast u neer. Wat er ook gebeurt, doe alsof u weet wat u doet.

VISSEN

Er kan nieuws zijn over een erfenis of u moet u bezighouden met andermans financiën. Graaf diep als u op zoek bent naar verborgen informatie. Verover zowel thuis als in uw werk meer ruimte. Houdt u aan routine en gebruik uw fantasie.