’Ik besloot gewoon te gaan genieten van het lichaam dat ik heb’

Hoe ziet je wekelijkse menu eruit?

„Dat bestaat in mijn ogen niet. Ik eet gewoon waar ik op dat moment zin in heb. Dit betekent zeker niet dat ik de hele dag Big Macs eet. Ik luister gewoon naar mijn lichaam en als ik ergens zin in heb, dan stop ik het in mijn mik. Verder ben ik niet aan de lijn. Hier horen wel de nodige groente en fruit bij. Maar ik eet in ieder geval niet alleen maar blaadjes sla en ik tel ook geen calorieën, daar heb ik geen tijd voor hoor. Wel drink ik de hele dag door heel veel water, omdat ik weet dat dat gezond is. En ik heb het allemaal wel gedaan hoor, het diëten en de shakes. Maar laten we eerlijk zijn, ik zit ’s avonds veel liever met wat chocola op de bank. Het leven is veel te kort om er niet van te genieten.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik heb geen streefgewicht, en ik weet ook eigenlijk niet hoe veel ik weeg. Mijn streefgewicht is in de spiegel kijken en blij zijn met hoe ik eruitzie en met wat mijn lichaam voor mij doet. Als ik in de spiegel kijk ben ik tevreden. Tot een jaar geleden ben ik wel erg onzeker geweest over mijn buik, bovenbenen en cellulitis. Maar op een gegeven moment ging er een lichtje bij mij branden. Voor vrouwen is het meestal namelijk nooit genoeg, we zijn vrijwel nooit tevreden over onszelf. Toen heb ik besloten dat ik nu gewoon ga genieten van het lichaam dat ik heb.”

Hoe heb je deze mentaliteit bereikt?

„Deze mentaliteit krijgen was toch best wel hard werken. Het is namelijk erg makkelijk om onzeker te zijn en jezelf te vergelijken met andere vrouwen. Ik werk heel hard om dat juist niet te doen. Dat betekent dat ik mijzelf elke dag in de spiegel aankijk en zeg: „Jeetje wat ben jij een mooie vrouw.” Als ik ergens onzeker over ben zeg ik net zo lang dat het wel mooi is, totdat mijn eigen brein het gaat geloven. Ik probeer verder alleen maar positief over mijzelf te denken. En dat lukt ook wel eens niet, natuurlijk heb ik ook dagen dat ik minder tevreden ben. Maar op dat moment doe ik letterlijk even mijn schouders naar achteren en mijn neus omhoog, en dan ga ik positieve en goede dingen denken.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Dat doe ik allebei, en veel. Ik rook nu inmiddels al een jaar of twintig. In die tijd ben ik al een aantal keer gestopt, maar ik ben iedere keer weer begonnen. Roken is wel echt het ongezondste wat ik doe, het is een hele domme hobby. Verder drink ik thuis zelden. Hooguit af en toe een biertje op de bank. Ik vind het wel heerlijk om met vrienden te borrelen, en dan kan de alcohol rijkelijk vloeien. Op feestelijke gelegenheden vind ik het zeker leuk om wat te drinken. Maar ik vind niet dat alcohol gelijkstaat aan gezelligheid, ik ben gezellig genoeg van mezelf!”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Als je het een dokter vraagt, denk ik niet dat mijn leven als gezond wordt gezien. Wat ik een gezond leven vind, is een mentaal gezond leven. Ik denk dat als je mentaal goed in je vel zit en je blij met jezelf bent, je lichaam geeft wat het nodig heeft en waar je van geniet, dat dat veel belangrijker is dan de hele dag calorieën tellen en jezelf haten omdat je twee kilo teveel weegt.”

Doen jouw kinderen hetzelfde als jij of heb je voor hen andere regels?

„Bij mijn kinderen let ik er natuurlijk wel meer op. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen goede voeding binnenkrijgen. Als ze volwassen zijn mogen zij helemaal zelf weten wat ze willen, maar tot die tijd ben ik verantwoordelijk voor hen”

