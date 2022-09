Dit draagt Amalia op haar eerste Prinsjesdag: ’Wat een klasse’

Op haar allereerste Prinsjesdag koos Amalia voor een lange, groene jurk en crèmekleurig hoofddeksel. „De hoed heeft ze geleend van haar moeder. Máxima droeg deze in 2011 naar het huwelijk van William en Kate”, zegt royalty verslaggeefster Josine Droogendijk. Volgens haar heeft kroonprinses Amalia dankbaar gebruik gemaakt van de oranjekluis. De broche komt uit haar moeders privécollectie en het smaragden collier droeg haar oma Wilhelmina al in 1978.

„Haar bruidmeisjesjurk was een koopje en is voor slechts 107,99 euro te koop bij ASOS. De mooie stof en V-hals staan haar prachtig. Dit is een jurk die je aankan als je 18, 28 of 38 jaar bent. Als kroonprinses moet Amalia waardigheid, klasse en grandeur uitstralen en dat deed ze zeker”, aldus Droogendijk.

Vooral Máxima - die voor de verandering niet iets van Maison Natan droeg - sprong bij Droogendijk in het oog: „Ze koos voor een ingetogen kleur, duurzaamheid en een Nederlandse ontwerper die haar steun goed kan gebruiken. De oorspronkelijke versie van ontwerper Mohamed Benchellal was oranje, maar Máxima heeft hem in het grijs laten uitvoeren. Ze straalt zonder de aandacht van Amalia weg te kapen. En de hoed? Die droeg ze denk ik vooral omdat ze een hoed moest dragen. Een mooi en simpel exemplaar van Fabienne Delvigne. De jurk was natuurlijk de eyecatcher.”