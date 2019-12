Moet de overheid zich meer gaan bemoeien met ons alcoholgebruik?

En meer dan een miljoen mensen drinken overmatig, dat wil zeggen meer dan 14 glazen per week voor vrouwen of 21 glazen voor mannen. Bovendien weten we te weinig over de risico’s die alcohol met zich meebrengt. Minder dan 9% van de Nederlanders legt het verband tussen alcohol en kanker en slechts 5% legt een verband tussen alcohol en borstkanker.

Om hun kennis over alcohol en gezondheid te verhogen kunnen Nederlanders vanaf vandaag een test doen op alcoholexamen.nl. Volgend jaar komt er een grote campagne om Nederlanders bewuster te laten worden van hun drankgebruik.

Artsen zijn blij met de campagne. Zo zegt internist-oncogeneticus Nicoline Hoogerbrugge in het AD: “Mijn ervaring in de spreekkamer als ik patiënten voorstel om met alcohol te minderen of te stoppen is dat die bereidheid niet heel erg groot is. Men kent de relatie tussen alcohol en kanker nog bijna niet en daarnaast is het zo gebruikelijk om alcohol te drinken.”

