Daghoroscoop 8 augustus - De week begint goed, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Je financiën zien er, zoals dat al geruime tijd het geval is, stabiel uit, zodat je je daarover geen zorgen hoeft te maken. Een van je ouders kan een opvallende verandering ondergaan; onrust kan daarvan de oorzaak zijn, waardoor diegene mentaal langere tijd onbereikbaar kan zijn.

RAM

Je pragmatische kijk op het leven en grote energie maken fantastische resultaten mogelijk. Als je een baan zoekt, kun je waarschijnlijk meteen beginnen. Aarzel niet: smeed het ijzer als het heet is. Je bent nu zeer creatief.

STIER

Je hebt er zin in, zeker als de werkweek begint met een leuke opdracht. Je zal goed functioneren als je werkzaam bent in het theater of de muziekwereld. Wees niet bang voor de concurrentie. Familie kan iets nieuws te melden hebben.

TWEELINGEN

Op de werkvloer neemt wrijving af en wordt de relatie met collega’s beter. Nieuws met betrekking tot ontwikkelingen thuis is geruststellend en stemt je vrolijk. Het antwoord op een probleem waarmee je in je maag zit, wordt duidelijk.

KREEFT

De kosmos kan voor desillusies en misverstanden zorgen. Idealen kunnen bekoelen en tot filosoferen aanzetten. Maak een lijst van de dingen die je moet doen. Blijf aardig tegen je partner, ook als je veel op de ander hebt aan te merken.

LEEUW

Blijf uit de buurt van mensen die er steeds weer in slagen je in de verdediging te drukken. Je bent op weg naar succes, dus laat dat niet verknoeien. Zakelijk of privé lijkt er sprake van een ommekeer door een onverwachte gebeurtenis.

MAAGD

Als je je de afgelopen periode hebt zitten ergeren kan je nu naar aangenamer tijden uitzien. Stel je vrolijk en toegankelijk op dan verloopt al je reilen en zeilen soepel. Amor scherpt zijn pijlen; houd de ogen open en kleed je goed.

WEEGSCHAAL

Er lijkt goed financieel nieuws op komst. Een erfenis kan worden afgewikkeld, een verzekering keert uit of je aandelen zitten weer in de lift. Regel een oudedagvoorziening als je werkgever daar niet in voorziet.

SCHORPIOEN

Leun achterover en laat de dag aan je voorbij gaan. Relaties en vriendschappen floreren en je aandacht voor de ideeën van anderen maakt je onmisbaar tijdens bijeenkomsten. Een invitatie kan waardevol zijn voor je toekomst.

BOOGSCHUTTER

Zowel voor werkgevers als werknemers begint de week goed. Een relatieprobleem kan naar tevredenheid worden geregeld als je bereid bent zoete broodjes te bakken, maar ook harde noten wilt kraken.

STEENBOK

Het is niet uitgesloten dat je van een persoonlijke interesse een lucratieve broodwinning kunt maken. Neem gerust enig risico; een beetje speculeren kan geen kwaad, maar zorg er wel voor dat je beslagen ten ijs komt.

WATERMAN

Durf optimistisch te zijn als je met een nieuw project begint. Je intuïtie staat op scherp. Een meningsverschil thuis wordt vergeven en vergeten. Kies geen partij als familieleden met elkaar overhoop liggen. Luister en hul je in nevelen.

VISSEN

Herstel het contact met mensen die je een tijd niet hebt gesproken en los problemen binnen een liefdesrelatie nu op, dan wordt de avond er één van rozengeur en maneschijn. Verwijder hersenspinsels. Vervang oude routines door nieuwe.

