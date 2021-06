Vind jij, net als Fidan en Olcay, dat Jaimie Vaes haar relatie met Lil Kleine moet beëindigen?

Woensdagavond sprak Fidan Ekiz zich in haar talkshow De Vooravond uit over de geruchten rondom Lil Kleine en Jaimie Vaes. Ze vond het in eerste instantie moeilijk er wat over te zeggen, omdat er weinig bewijs zou zijn en het niet precies duidelijk is wat er is voorgevallen, maar na een column van Angela de Jong in het AD spreekt ze zich toch uit.

Geweld

Want ondanks dat we niet precies weten wat er is gebeurd, is het volgens de twee wel duidelijk dat er geweld is gebruikt. Volgens ooggetuigen zou Jamie bebloed de hotellobby zijn binnengelopen en de hotelkamer zou kort en klein zijn geslagen.

Kind betrokken

Een van de redenen waarom Fidan zich nu wel uitspreekt over de vermeende mishandeling, is omdat De Jong in haar column schrijft dat er een kind bij betrokken is. Lil Kleine en Jamie verwelkomden in 2019 hun zoon Lío.

Fidan roept Jaimie nu op uit deze gewelddadige relatie te stappen. „Ik kom vaak vrouwen tegen die in een gewelddadige relatie blijven zitten. Ik denk gewoon: stap er alsjeblieft uit.” Ook Olcay Gulsen, die een serie maakt over huiselijk geweld, roept Jamie op voor zichzelf te kiezen en bij de rapper weg te gaan. ,,Lieve Jaimie, kies voor jezelf en je zoontje. Je bent zo’n prachtige sterke vrouw,” deelt ze in haar Instagram Stories.

Seponeren

De zaak is geseponeerd door de Spaanse politie wegens gebrek aan bewijs en de twee ontkennen de geruchten over mishandeling. Wel zou de rapper inzien dat bepaalde dingen anders moeten.

Een vriend van Jaimie, influencer Koen Kardashian, vindt dat het te makkelijk is om van buitenaf te oordelen over de situatie. Alleen Jaimie zou weten wat er zich echt heeft afgespeeld in Ibiza en daarom zou ook alleen zij kunnen oordelen over een eventuele relatiebreuk.

