De vechtscheiding deel 72: ’Langzaam schoof ze over het bed naar me toe’

Ik breng mijn ellebogen naar beneden en mijn handen omhoog. Mijn handschoenen gaan voor mijn gezicht. Ik adem in en gluur over de bokshandschoenen heen, dan haal ik uit naar de zak. En nog een keer en nog een keer. Al dribbelend werk ik mijn training af. Buikspieren aangespannen, voeten niet te ver uit elkaar.

Teleurgestelde blik

Er zijn heel veel zaken die je als goede bokser in de gaten moet houden. Maar ondanks die focus zie ik na een kwartier toch het gezicht van Sara weer terwijl ze opkijkt vanaf mijn kruis. Die teleurgestelde blik in haar ogen volgt me nu al een paar weken.

De eerste keer was toen we het openingsbod voor het huis vierden. Ik verslapte. Waarschijnlijk door te veel drank. De tweede keer was na het feestje voor Marga. Ik had er speciaal opgelet niet te veel te drinken, maar toch bleef ik in gebreke. Gelukkig wist ik dat toen te maskeren door haar extra te verwennen. Daarna viel ze in slaap.

Handboeien

Maar de volgende ochtend was ik echt de Sjaak: toen ik wakker werd, voelde ik de broeierige blik van Sara op me gericht. Ze gluurde naar me als een luipaard naar zijn prooi. Langzaam schoof ze over het bed naar me toe: „Goedemorgen lekker ding van me. Hoe heb je geslapen?”

Voor ik kon antwoorden stortte ze zich al op me. Ze greep mijn handen en haakte die boven mijn hoofd in de handboeien. Daarna werkte ze zich bijtend en likkend naar beneden. Een lange pauze in mijn hals. Precies op het gevoelige plekje. En verder. Dieper en dieper.

Ze kreeg een zacht applaus, geen staande ovatie, maar daardoor liet ze zich niet ontmoedigen. Ze dook erop en begon haar mondelinge hulp: een minuut, vijf minuten, een half uur. Ze was onvermoeibaar. Hij was onverwurmbaar: hij werkte niet mee.

Therapeut

„Je moet met iemand praten,” zei ze: „Zo word ik nooit zwanger.” En vandaag stuurt ze mij de site van een therapeut: ’Freder Ik, therapeut voor mannen. Omdat je mag zijn wie je bent,’ lees ik op zijn website.

Ik klik de pagina weg. Hier ben ik nog niet aan toe. Ik ben gewoon niet in vorm. Ik moet meer trainen. Je zal zien dat zodra ik weer een goede conditie heb, alles weer beter gaat. Ook dat.

Niet houdbaar

Aan het eind van de dag lukt het me om Anouk te spreken. Sinds ik bezig ben met de verkoop van het huis negeert ze me: „Ze willen het huis graag hebben”, begin ik. „Zullen we een tegenbod doen?”

„Nee.” „Waarom hou je het nou tegen? Deze situatie is toch niet houdbaar meer?” „Dat heb ik er graag voor over. Het huis is van de kinderen.” „Nee. Het huis is van ons. Wij beslissen. En ik wil het verkopen zodat we allebei iets nieuws kunnen kopen.”

Kinderen

„Ik hoef geen nieuw huis.” „Anouk”, begin ik rustig: „we moeten verder. Allebei. En om opnieuw te kunnen beginnen, moeten we het huis verkopen.” „We beginnen niet opnieuw. We hebben ook nog zoiets als kinderen”

„Ja, dat weet ik.” Ik onderdruk een zucht. „Juist voor de kinderen wil ik het huis verkopen zodat we allebei verder kunnen.” „En juist voor de kinderen wil ik het huis nìet verkopen zodat ze rustig verder kunnen”, papegaait ze me na.

Spijt

„Je schijnt maar niet te willen begrijpen dat ik dit juist voor de kinderen wil. Ze zitten nu al maanden in een onduidelijke situatie. Het ene moment ben jij er, het andere moment ik. Ze weten nooit wie er de volgende dag voor ze is. Dat vreet aan ze.”

„De kinderen weten heel goed dat ik er altijd voor ze ben.” „Natuurlijk. Je geilt op de vader van hun vriendje”, bijt ik haar toe. Ik heb er onmiddellijk spijt van: „Sorry Anouk. Dat had ik niet moeten zeggen.”

Miezerig mannetje

Met een ruk kijkt ze op: „JIJ…” begint ze langzaam. „Laag, miezerig klein mannetje.” „Anouk het spijt me.” „Hoe haal je het in je hoofd om zo te praten over iemand die meer stijl in zijn pink heeft dan jij in je hele lijf.”

„Nogmaals sorry, maar jouw geld is op Anouk. Je hebt de luxe niet meer om dit bod te negeren.” „Ik krijg binnenkort heel veel geld.” „Hoe bedoel je dat?” „Ik ga mijn aandelen verkopen. Wil jij ze? Nee? Ik bied ze je maar een keer aan, hoor.”

Ingewikkeld

„Als we het huis verkopen dan kan ik je uitkopen,” bied ik haar aan. „Nee.” „Anouk!” Ik barst bijna uit elkaar. „Doe verdomme niet zo ingewikkeld. Laat mij het huis verkopen, dan koop ik je uit en kunnen we allebei opnieuw beginnen.”

„Nee.” En dan barst ik en bulder allerlei verwensingen naar haar hoofd. Anouk kijkt niet op of om. „Geef het een plekje”, zegt ze vriendelijk en verdiept zich weer in haar laptop.