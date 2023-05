Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy 'Na mijn abortus zette hij een pistool tegen zijn hoofd, en toen tegen het mijne'

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Later bleek dat hij contact had met de Joegoslavische maffia en dat hij via hen meisjes voor de ramen had staan.’ Ⓒ Dana van Leeuwen

Niet alles is wat het lijkt, dat bewijst het verhaal Thysia Huisman (49). De charmante persoon in haar leven bleek er flink wat geheimen op na te houden. Thysia was 21 toen ze verliefd werd op een man van 38. Toen ze ontdekte dat hij een grote crimineel was, wilde ze weg. Maar dat was zo makkelijk nog niet, vertelt ze in de nieuwste VROUW Glossy. Haar verhaal lees je hier online al.