Daghoroscoop 10 april

VANDAAG JARIG

Op het pad der liefde is intelligentie voor u van belang – u hebt behoefte aan een scherpzinnige partner, iemand met wie u goed kunt praten en die een vlotte babbel heeft. Goede communicatie is een vorm van voorspel – aantrekkingskracht is belangrijk, maar u wilt ook mentale gelijkwaardigheid.

RAM

U kunt vandaag gemotiveerd zijn. Er zou een loodgietersprobleem kunnen zijn of een ziek kind. U zult geduld moeten opbrengen en daar bent u niet goed in. Ontspan en maak er beste van, als u extra tijd thuis moet doorbrengen.

STIER

Als u te veel hebt uitgegeven zult u er nu niet riant voorstaan. Stel paal en perk aan uw bestedingen zodat u niet aan schulden ten gronde gaat. Besef dat uiterlijke schijn niet opweegt tegen innerlijke rust in het dagelijks leven.

TWEELINGEN

Het kan met een schok tot u doordringen dat u er minder goed voorstaat dan u dacht. Dat geldt vooral voor degenen die eigen baas zijn. Roep deskundige financiële hulp in en leef niet boven uw stand. Liefde kan teleurstellen.

KREEFT

Probeer vandaag vooral anderen gelukkig te maken. Wees meelevend en aardig. U kunt onrustig zijn waardoor u te veel tijd steekt in e-mails en gesprekken. Dit kan het moment zijn om de vleugels uit te slaan in een nieuwe richting.

LEEUW

Een vriendschap waarvan u veel verwachtte kan tegenvallen. U kunt impulsief zijn en dat is in financieel opzicht niet verstandig. Vertrouw niet op uw gevoel als het om geld gaat. Probeer uw onschuld en gevoel voor humor te bewaren.

MAAGD

Thuis zult u zich het meest in uw element voelen; iemand kan plotseling uw hulp dringend nodig hebben. U weet intuïtief wat en hoe u iets moet oplossen. Bel even op als u denkt dat uw aanwezigheid elders gewenst is.

WEEGSCHAAL

Fysiek kunt u in vorm zijn, maar u moet voorzichtig zijn in situaties waarin u zich kunt verwonden. Rijd niet in een auto die niet 100% veilig is en neem onderweg geen impulsieve beslissingen, zeker niet als u boos bent.

SCHORPIOEN

Stel u onafhankelijk op en gebruik uw creativiteit. Er zit helaas financiële onrust in de lucht; iemand kan aandringen op een investering waar u weinig voor voelt. Op romantisch gebied kan zich iets nieuws ontwikkelen.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met extra uitgaven; een vriend(in) kan om een lening vragen en het zal moeilijk zijn om „nee” te zeggen. Ook de computer kan crashen of een kind heeft iets nodig waarmee u budgettair geen rekening hebt gehouden.

STEENBOK

Om de vrede te bewaren zult u eigen wensen opzij moeten zetten. Accepteer het en neem niemand iets kwalijk. Het is verspilling van energie als u tracht uw eigen zin door te zetten. Uw tijd komt; voorkom dat men kwaad op u wordt.

WATERMAN

Reizen kan met vertraging te maken krijgen; controleer vertrek- en aankomsttijden als u gasten krijgt. Trek extra tijd uit voor afspraken. Verblijf liefst zo lang mogelijk op dezelfde plaats. In eenzaamheid presteert u vandaag het beste.

VISSEN

U kunt met uw charme bewonderaars trekken en onverwacht in gesprek raken met wildvreemde mensen. Uw doelstellingen en vriendschappen gaan veranderen. Pas op voor mensen die het op uw geld of bezittingen hebben voorzien.