’Ik peins er niet over om fulltime te gaan werken’

Hoewel ik begrijp dat het tekort dramatisch is en ik het vreselijk vind als ik lees dat leerlingen naar huis worden gestuurd bij gebrek aan een docent, zou ik zelf nooit meer kiezen voor een fulltimebaan in het onderwijs. Toen wij nog geen kinderen hadden, werkten mijn man en ik allebei fulltime. Na de geboorte van onze kinderen ging ik drie dagen werken. Een snelle rekensom leerde, dat ik beter twee dagen thuis bij mijn kinderen kon zijn, dan voor de klas te gaan staan. Het geld dat ik zou verdienen op die twee dagen zou linea recta in de kas van de kinderopvang terechtkomen. Ook merkte ik, dat mijn vrije dagen helemaal niet zo ’vrij’ waren. Vaak zat ik op die dagen na te kijken. Ja, dat is natuurlijk een gebrek aan planning van mijn kant. Eigen schuld, dikke bult. Maar na een volle dag lesgeven, kon ik het meestal niet opbrengen om 32 betogen van 3vwo over dierproeven na te kijken tot ’s avonds laat. Dan koos ik ervoor dit op een ’vrije’ dag te doen. Daarnaast word je als docent geacht bij oudergesprekken, informatieavonden of studiedagen aanwezig te zijn. Of het je vrije dag is of niet.

Spijt

Bij ons op school werken we al jaren overuren. Helaas zijn er weleens collega’s ziek geworden gedurende het schooljaar en konden we het onderling oplossen door ieder een klas over te nemen. Dat was ’t prettigst voor de zieke collega, voor de leerlingen én voor de organisatie. Ook ontstond er bijna ieder jaar wel een kleine vacature, die we intern oplosten. We zouden namelijk langer bezig zijn om een nieuwe collega in te werken en te begeleiden dan wanneer we er zelf ’een klasje bij namen’. Zo ging het bij de voorbereiding van dit schooljaar ook en nu werk ik dus, door een tijdelijke uitbreiding van mijn baan, ineens vier dagen in plaats van drie. En ja, ik vind mijn werk heel leuk, maar toch heb ik nu al een beetje spijt. Die ene vrije dag die je als docent over hebt, wordt altijd wel gevuld met allerlei onderwijsklussen of activiteiten.

Afgelopen maandag begon bij ons het schooljaar. Ik mocht mijn nieuwe mentorgroep ontvangen. Dus was ik braaf op school. Op maandag 16 september is het Prinsjesdebat en ga ik met een collega en een clubje leerlingen debatteren over stemrecht en feminisme. Op mijn én haar vrije dag. En zo zie ik langzaam mijn agenda vollopen op die - onbetaalde - vrije maandag. Vier dagen voor de klas betekent in de praktijk namelijk gewoon een fulltimebaan, zoals drie dagen eigenlijk vier dagen betekent.

Misschien moet Rutte de scholen opengooien in het weekend, zodat fulltimers dan alle klussen en administratieve rompslomp kunnen inhalen, waar ze niet aan toe komen tijdens een normale lesdag. Of misschien moet Rutte, die tenslotte zelf ook leraar is, lekker fulltime voor de klas gaan staan. Om het lerarentekort tegen te gaan en zo.

