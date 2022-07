Bezorgd om je kinderen op vakantie? Zo maak je goede afspraken

Hartstikke leuk, die vriendengroep op de camping of die disco vlakbij jullie vakantiehuis, maar hoe houd je je pubers in het gareel als ze buiten het zicht zijn? Of is dat idee misplaatst en is het helemaal niet nodig om een vinger aan de pols te houden? Het is tenslotte ook hun vakantie, toch?

Angsten

„We hebben als ouders nogal eens de neiging ons te laten leiden door onze angsten”, vertelt pedagoog Marina van de Wal. „Dat geldt in de meeste gevallen ook als je bezorgd bent om je puber op vakantie. We zien en lezen van alles in de media: kinderen kunnen ontvoerd worden, verdrinken, een ongeluk krijgen. Dat zijn inderdaad allemaal dingen die echt kunnen gebeuren, maar je kunt je afvragen hoe reëel het is.”

Samen

Dat betekent niet dat je je angsten weg hoeft te moffelen, vervolgt Van de Wal. „Maar je moet er wel eerlijk over zijn tegen je puber. Bespreek waar je voor vreest en vraag hoe hij of zij daarover denkt. ’Als dit gebeurt, hoe reageer je dan? En hoe handel je?’ Door open vragen te stellen geef je je kind de ruimte om zelf nadenken, eigen verantwoordelijkheid te nemen en rekening met jou te houden. Van daaruit kun je samen afspraken maken.”

Groot verschil

„Dat is heel anders dan wanneer je regels oplegt: ’Ik wil dat je veilig bij de caravan bent, dus je móét ’s avonds hier zijn’. Laat je puber zelf nadenken over oplossingen. Leg uit dat je het belangrijk vindt dat de caravan veilig is en dat spullen niet gestolen of nat worden. Je kind kan dan zelf bedenken dat de deur op slot moet en spullen even in de tent gelegd moeten worden. Heel anders dan: ’je moet altijd de caravan op slot doen, anders gaat het mis’. Het effect van zo’n gesprek is precies hetzelfde als wanneer je harde regels oplegt: jullie maken de afspraken waar je naar verlangde, maar dan op een manier waarop je puber de touwtjes in handen houdt.”

Vrij van jou

„Als je de hele tijd als een bok op de haverkist zit, kom je uitgeput thuis”, zegt Van de Wal. „Kinderen hebben tijdens een vakantie ook een beetje vrij van jou, en jij van de kinderen. Accepteer dat pubers nu eenmaal graag hangen bij de tent, het zwembad of bij het riviertje op de camping. Ze vinden het lekker om hun vaste plek te hebben en vakantievrienden te maken. Dat is prima. Als je een vast moment samen wilt, kun je bijvoorbeeld afspreken dat jullie iedere dag in elk geval samen lunchen.”

Zelfde camping

Van de Wal herinnert zich een tussenoplossing die haar eigen ouders verzonnen in haar jeugd. „Zij vonden dat ik nog niet alleen op vakantie mocht, maar ik mocht wel zelfstandig kamperen op dezelfde camping als zij. Dat heb ik later ook met mijn eigen zoon gedaan. We stonden op dezelfde campingplek, maar dan met de ruggen naar elkaar toe. Hij in een tentje met een vriendje. We gaven hen een weekbudget en na een tijdje kwam hij er al achter dat het goedkoper was om pizza te eten in het restaurantje op de camping, dan om zelf te koken. Het was leuk om te zien hoe hij uit zichzelf slim ging nadenken.”

De conclusie is dus volgens Van de Wal: laat de teugels wat vieren en vertrouw je kind erop dat hij of zij niet in zeven sloten tegelijk loopt. „Ik verbaas me er nog weleens over hoe vaak ouders zich laten leiden door irreële angsten. Laat het los en geef je kind vrijheid. Het komt echt wel goed.”