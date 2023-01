Praat mee: Moet elke school een gebedsruimte hebben?

Dat is een discussie die de laatste tijd plaatsvindt op het Leidsche Rijn College in Utrecht. Sommige van de scholieren vinden een gebedsruimte een goed plan, maar de schoolleiding vindt van niet.

Openbare school

Het Leidsche Rijn College is een openbare school. Veel leerlingen die naar deze school gaan zijn moslim. Deze leerlingen willen graag een ruimte hebben op school waar zij rustig kunnen bidden, meldt RTV Utrecht. Maar de rector wil dit niet. Zo schreef hij in een nieuwsbrief dat hij niet wil dat leerlingen op school in gebed gaan.

Deze nieuwsbrief leidde tot veel commotie. Er is zelfs een enquete gestart op internet, die inmiddels al bijna 1500 keer getekend is. Ook de gemeenteraad bemoeit zich inmiddels met de kwestie. Zo zei wethouder Eelco Eerenberg van D66: “Er is eerder een uitspraak gedaan door de Commissie Gelijke Behandeling. En die kwam tot het volgende oordeel: ‘Een school mag moslimleerlingen niet verbieden te bidden, maar heeft ook geen plicht om een speciale ruimte daarvoor ter beschikking te stellen.”

Wettelijk verplicht

Scholen zijn dus niet wettelijk verplicht om een speciale ruimte ter beschikking te stellen voor leerlingen om te bidden. Maar verdienen gelovige leerlingen niet een rustige ruimte waar zij hun geloof kunnen uitoefenen? Of moeten zij zelf een rustige plek vinden om te bidden?

Praat mee

Reactie

Leonie vindt dat er op een openbare school geen (eenzijdige) gebedsruimte moet zijn.

Ben denkt dat het verkeerd uit kan vallen als er gebedsruimtes op scholen komen.

Shirtje1982 zegt dat het discriminerend zou zijn naar andere geloven die geen eigen gebedsruimte krijgt.

