Alleenstaande moeder helpt lotgenoten aan Sintcadeau’s

In het begin leek alles rooskleurig en was Stephanie dolblij toen ze zwanger bleek van Lexi (inmiddels 10 maanden). Helaas was dit geluk van korte duur. De vader van Lexi zette haar op straat en Stephanie werd genoodzaakt opnieuw te beginnen. „Ik had een hele zware zwangerschap. Hierdoor kon ik niet werken en leefde ik van een bijstandsuitkering. Gelukkig had ik mijn ouders, anders had ik - zwanger en al - op straat gestaan.”

Voor de minima

Stephanie werd door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd en wist niet wie ze moest benaderen voor financiële steun. Via Facebook kwam zij in contact met Sandra Benedick Elzinga, de beheerder van Voor de minima. „Door die Facebookgroep werd ik enorm geholpen en leerde ik als alleenstaande moeder welke stichtingen ik hulp kon vragen.”

Op die manier kwam ze ook aan meubels voor de babykamer. Ook krijgt ze veel steun van haar ouders. „Ik woon momenteel nog steeds bij mijn ouders. Mijn moeder vindt het leuk; dan kan ze lekker vaak op de kleine passen. Natuurlijk ben ik wel opzoek naar een eigen onderkomen, maar dat heeft tijd nodig.”

Sinterklaas

Ondertussen is Stephanie medebeheerder van de Facebookgroep en helpt ze binnen die groep anderen aan Sinterklaascadeautjes. „Mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, kunnen hier een oproep plaatsen. Ze kunnen vragen of mensen Sinterklaascadeautjes willen doneren. In mijn autootje ben ik veertig kinderen langsgegaan. Ik heb voor hen Sinterklaaspakketjes gemaakt met drie verschillende cadeautjes en wat lekkers.”

Ook heeft ze pakketjes opgestuurd naar mensen die verder in het land wonen. „Ik zeg altijd: ’Wie goed doet, goed ontmoet’. Ik hoef zelf niet veel te hebben. Als mijn dochtertje en de andere kindjes maar gelukkig zijn en een fijne Sinterklaas hebben.”

Secret Santa

De Facebookgroep zet zich ook in met kerst. Met de actie Secret Santa krijgen bijstandsgezinnen kerstpakketten met levensmiddelen opgestuurd. „We vragen mensen pakketjes met levensmiddelen te verzamelen. Het kan ook iets zijn wat al een tijdje in de kast staat, met een leuk kerstkransje erbij lijkt het al heel wat. Alle beetjes helpen!”

