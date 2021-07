’Het liefst wil ik wil de telefoon van mijn dochter (11) helemaal uitpluizen’

„Sinds kort heeft mijn dochter een telefoon en ik merk dat ik er eindeloos onrustig van word”, schrijft Bente. „Ik heb geen idee wat zich allemaal in dat ding afspeelt en in mijn hoofd spelen zich de ergste scenario’s af. Ik merk dat ik continu wil checken, checken en nog eens checken en tegelijkertijd realiseer ik me dat ik daarmee de privacy van mijn dochter schend.”

„Ik heb haar een aantal keer gevraagd of ik het een en ander mag controleren in haar telefoon, puur voor mijn gemoedsrust. Dat staat mijn dochter niet toe. De telefoon is van haar en ze wil niet dat ik erin kijk. Dat wakkert mijn onrust eigenlijk alleen nog maar meer aan. Wat kan ik doen? Sta ik enigszins in mijn recht of totaal niet? Is het normaal dat ik me zo voel?”

Wantrouwen

Bij kindercoach Charlotte Borggreve gaan de alarmbellen af. „Wantrouwen naar je kind is nooit goed, tenzij er specifiek iets gebeurd is, maar ook dan is het beter om erover te praten. Bij mij rijst gelijk het beeld van de helikopterouder, die alles wil weten, het straatje van hun kinderen willen schoonpoetsen en daarom ook continu willen controleren.”

Onzeker kind

„Ouders die te controlerend zijn, voeden onzekere kinderen op. Als je de telefoon van je kind wilt checken, zeg je dus eigenlijk dat hij/zij nog niet in staat is om zelfstandig met zijn/haar telefoon om te gaan. Je maakt je kind heel klein. Als jij je kind op deze leeftijd een telefoon hebt gegeven, vind je dus dat hij/zij daaraan toe was. Het is daarom ook belangrijk om daarnaar te handelen.”

Afspraken maken

„Het is wél heel normaal om van tevoren afspraken te maken en te praten over het telefoongebruik. Je kunt je kind bijvoorbeeld vragen wat hij/zij zal doen als hij/zij te maken krijgt met online pesterijen. Vraag je kind naar oplossingen voor verschillende situaties en maak duidelijk dat de deur bij jou openstaat als er iets aan de hand is. Zo maak je duidelijk dat je je kind erop vertrouwt zelfstandig met de telefoon om te gaan.”

Beschermend

„Als je je kind blijft beschermen, leer je hem/haar ook niet met tegenvallers om te gaan. Er zijn tal van redenen denkbaar waarom je als ouder een beschermende houding aanneemt. Misschien ben je zelf erg onzeker, misschien ben je een control freak, misschien ben je ontzettend bang dat er ook maar iets vervelends gebeurt in het leven van je kind.”

Vallen en opstaan

„Toch moet je je kind de gelegenheid geven om te vallen en opstaan en moet je hem/haar op weg helpen naar zelfstandigheid. Het controleren van een telefoon hoort daar niet bij. Bovendien moet je kind zich vrij voelen: hij/zij moet zaken over haar ouders kunnen bespreken met vriendinnen zonder dat ze continu in het achterhoofd hoeft te houden dat haar moeder de berichten weleens onder ogen zou kunnen komen. Loslaten en het gesprek blijven aangaan is het belangrijkst.”