Deel 5: Een hand sluit om mijn hart, ineens ben ik doodsbang

„Kijk,” zegt Erwin, „zie je dat rode lampje? Dat schijnt door je huid heen en meet het zuurstofgehalte. Hoe roder je bloed, hoe beter het is.” Ik heb een soort wasknijper op mijn vinger die ik herken uit het ziekenhuis. Daar meten ze ook eens in de zoveel tijd het zuurstofgehalte in mijn bloed. Meestal is het dan rond de 97 en daar zijn ze in het Antonie van Leeuwenhoek dik tevreden mee.

Nu, terwijl ik net mezelf tien keer omhoog heb getrokken aan een soort tuigje, tik ik net de 90 aan. Voor zolang als het duurt, want het metertje begint al snel weer op te lopen. Ik krijg er een dubbel gevoel van. Een laag zuurstofgehalte is niet goed natuurlijk. Maar het geeft me wel respijt. Zo lang als ik onder de 97 blijf, mag ik blijven zitten op de kruk. Helaas, we zijn weer op niveau. „En nog tien keer,” roept Erwin, „naar achteren hangen, door de knieën, optrekken en trek de touwen maar naar je toe… Nog negen, nog acht…”

Energie

Hij is niet ontevreden, zegt hij, „ik zie dat je steeds beter in je energie gaat zitten.” Zo voelt het niet. Buiten miezert het, thuis wacht een verbouwing die as we speak in die ene fase zit waarbij je denkt dat het nooit meer goed komt en ik moet deze week ook weer aan het infuus voor een rondje immunotherapie. Dat zijn niet mijn betere dagen.

Dat begint op het moment dat ik bedenk wat ik dit keer aan zal trekken. Want dat is een ‘dingetje’ geworden toen een van de verpleegkundigen zei: „Wat leuk dat u er weer bent. U draagt altijd van die fleurige jurken. Daar hadden we het pas nog over. We worden er zo blij van…” Vanaf dat moment kleed ik me voor de ziekenhuisbezoeken. Niks spijkerbroek en trui; kekke hakjes en een gezellige bloemenprint!

Bang

En terwijl ik dan in mijn kast zoek naar een blije jurk, sluit er keer op keer een hand om mijn hart: ’o ja, ik heb de diagnose kanker gehad…. Ik ben nog onder behandeling. De laatste keer was er dan misschien wel niks te zien op de scan, volgende keer kan dat anders zijn… Ik ben damaged good’. En dan ben ik ineens doodsbang.

Die angst blijft meestal nog een paar dagen hangen. Soms wat langer. Zoals nu. Ik wijt het een beetje aan de nieuwe coronamaatregelen. Ergens vorig jaar werd mijn leven ineens on hold gezet. Ik heb alles gedaan en ondergaan om de boel weer op gang te krijgen: chemo, bestraling, immuno... Toen dat eindelijk een beetje leek te lukken, kwam er een pandemie over ons land en stond de boel opnieuw stil.

Dit keer niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van de wereld. En ja, het valt iedereen zwaar. Voor mij is het niet heftiger dan voor anderen. Maar ik wil zo graag onderhand weer eens vooruit; mijn leven weer oppakken, worden wie ik was in plaats van de vermoeide mevrouw zijn, met 15 kilo extra gewicht en het futloze haar, die ik in de spiegel zie. Kanker maakt meer kapot dan je lief is.

Paradijs

„Je hebt het goed gedaan vandaag,” zegt Erwin nadat ik ook nog 40 keer gewichtjes heb gelift, 20 keer met rechts en 20 keer met links, op een verhoging ben gestapt en een paar minuten op de roeimachine heb gezeten. „Vond je dat zelf ook?” Ik mompel wat over een beetje depressief en dan ook nog corona… „Ach hou toch op,” zegt mijn fysiotherapeut. „Dat gezeur over die corona. Sinds 1945 wonen we hier in een paradijs. Wat is er nou helemaal gebeurd in de afgelopen 75 jaar. Helemaal niks. En dan zit het een keer tegen, doet iedereen alsof de wereld vergaat. Aanstellers. Oorlog, dat is pas erg.”

Tja, zo kun je het ook bekijken. Vruchtbare middag dit. Niet alleen de longen getraind, ook het moreel opgekrikt. Recht met die schouders Hurkmans. En doorrrrrr.