Daghoroscoop 25 juli - Luister naar kritiek, Maagd!

VANDAAG JARIG

Met Uranus een groot deel van het jaar in je horoscoop mag je rekenen op succes met je werk, maar kan er ook sprake zijn van koerswijzigingen in dat opzicht. Hoewel je gezinsleven stabiel lijkt, kunnen er een paar drama’s passeren die door calamiteiten worden veroorzaakt.

RAM

Ruzie met een vriend(in) is vervelend. Irrationeel gedrag of een emotionele uitbarsting kan te wijten zijn aan jaloezie of privéomstandigheden waar je geen weet van hebt. Liefde biedt nieuwe mogelijkheden; maak werk van je uiterlijk.

STIER

Kies een goede mentor als je aan een langdurige studie begint zodat je op koers blijft. Je kan veelvuldig met moeilijke keuzes te maken krijgen. Oriënteer je terdege als je een reis plant; mijd landen met politieke of religieuze problemen.

TWEELINGEN

Je kan wakker worden met hoofdpijn. Doe kalm aan als niets je noopt op te schieten. Lees een boek over relaties als je huidige ongelukkig is. Met goede manieren en oprechtheid komt je verder dan met verbaal geweld.

KREEFT

Je kan je zorgen maken over je carrière maar dat ebt snel weg. Neem een besluit over de richting die je wilt inslaan. Wees niet bang een knuppel in het hoenderhok te gooien. Maak reclame voor jezelf en blijf wie je bent.

LEEUW

Blijf uit de buurt van je baas als deze in een slecht humeur is. Ga, als het even kan, mee met iemand die naar een arts moet. Gebruik de kansen die collega’s je bieden en probeer uit te vinden waarom de concurrentie soms faalt.

MAAGD

Het kan moeite kosten om op gang te komen. Ongeduld of onbeheerst gedrag zal dat nog moeilijker maken. Zet professionalisme en discipline in als je met publiek of veeleisende klanten te maken krijgt. Luister naar kritiek.

WEEGSCHAAL

Door problemen meteen aan te pakken kunt je ze oplossen al kunt je ook ruzie uitlokken. Stel je niet te dominant op. Maak een moeilijk karwei af. Door het te proberen kunt je goede dingen in anderen ontdekken. Aanvaard hulp.

SCHORPIOEN

Check je agenda voor je de deur uitgaat. De kans bestaat dat je iets moet herzien of iets belangrijks mist. Een lunchafspraak kan uitlopen, met problemen op het werk als gevolg. Red je reputatie door dat tevoren aan te kondigen.

BOOGSCHUTTER

Een prima dag voor een bijeenkomst. Als je naar een show of film gaat kan het een gedenkwaardige dag worden met veel plezier. Leidt je een project dan zal dat zonder problemen de eindstreep halen. Je zal indruk maken.

STEENBOK

Soms is het goed voor een mens om problemen even te vergeten en niet langer te tobben. Ga winkelen of in ieder geval de deur uit. Het zal je verbazen hoezeer gevoelens invloed hebben op het uiterlijk. Zorg dat je er goed uitziet.

WATERMAN

Je zal liever in jezelf terugtrekken dan je onder mensen te begeven. Ga vissen of laat je masseren als er voorlopig geen vakantie voor je in zit. Zoek eens uit wat je het meest ontspant behalve slaap. Maak een talent te gelde.

VISSEN

Fondsenwerving en het verspreiden van informatie over een goede zaak is een mooie manier om nieuwe vrienden te maken en ervaringen op te doen. Draai je niet om als iemand een schouder nodig heeft om op uit te huilen.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.