Daghoroscoop 9 december

Als het u dit jaar voor de wind is gegaan, dan zal dat volgend jaar eveneens het geval zijn. Uw financiële sector is één van de sterkste in uw horoscoop. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Sta open voor elke uitdaging die uw pad kruist en streef gepassioneerd naar welstand.

RAM

Een positieve instelling stelt u in staat wonderen te verrichten en datgene te doen wat u zich hebt voorgenomen. Problemen zullen tot tevredenheid worden opgelost, vooral als het schoonouders betreft. Gebruik elke kans die u krijgt.

STIER

Contacten met familieleden, vrienden en collega’s zullen deze week levendig zijn en dynamisch. Zakelijke relaties kunnen echter lijden onder ego conflicten en tegenstanders kunnen uw plannen ter discussie stellen. Los problemen op.

TWEELINGEN

Geld uitgeven aan een probleem in de hoop het daarmee op te lossen heeft waarschijnlijk geen succes. Samenwerking is vandaag de juiste weg. Naarmate u zich onbaatzuchtiger opstelt zult u meer vooruitgang boeken.

KREEFT

Houd de teugels stevig in handen, want de kosmos kan u een richting opsturen die u niet ambieert. Dilemma’s en onenigheid liggen op de loer. U zult een paar concessies moeten doen, maar die zullen positief uitpakken.

LEEUW

Binnen het gezin kunnen spanningen ontstaan. Degenen met wie u uw leven deelt zullen de neiging hebben hun zin door te drijven. Eenvoudige taken kunnen ineens nare verplichtingen lijken. Luister tijdens het werk naar muziek en zing mee.

MAAGD

U zult makkelijker te beïnvloeden zijn dan anders. Luister naar de ideeën die anderen aandragen want ze kunnen u inspireren. Het verlies van een geliefde kan u ertoe brengen in uw eentje naar een bijeenkomst te gaan.

WEEGSCHAAL

Er is alom waardering voor uw op dienstbaarheid ingestelde natuur. U denkt aan en tracht hen te helpen die het minder getroffen hebben dan u. Misschien kunt u een bemind familielid bezoeken of uitnodigen voor de Kerstdagen.

SCHORPIOEN

U kunt assertief zijn. U bent ondernemend en u weet wat u wilt. U wilt uw stempel op iets drukken en zult zich daarvan niet laten weerhouden. Overdrijf echter niet; neem het heft in handen, maar niet ten koste van anderen.

BOOGSCHUTTER

Zorg ervoor dat logica en gezond verstand zwaarder wegen dan de dromerige sfeer die de kosmos kan veroorzaken. U kunt geprezen worden voor iets wat u hebt gedaan. Bied weerstand als lekkernijen worden gepresenteerd.

STEENBOK

Besteed extra aandacht aan groepsactiviteiten die het bereiken van een bepaald doel mogelijk maken. Blijf uw ego de baas, nu u geneigd kunt zijn anderen te domineren. Werk ideeën en plannen voor de toekomst verder uit.

WATERMAN

Aan allerlei ongemakken die u hebt ondervonden zou nu een eind gekomen moeten zijn, waardoor het duidelijker wordt welke richting u moet inslaan. Analyseer waar u zich nu bevindt en waar u in 2020 rond deze tijd wilt zijn.

VISSEN

Een prima dag om plannen uit te werken die betrekking hebben op zaken en inkomen. Overdrijf echter niet. U kunt uw ideeën te veel opblazen en meer kunnen toezeggen dan u kunt waar maken. Filosofeer met vrienden over de toekomst.

