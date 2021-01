Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Carla (56). Sinds een jaar fantaseert ze over seks met een vrouw. „Ik weet niet wat me overkomt. Ik ben al bijna 30 jaar gelukkig getrouwd en moet ook niet aan een relatie met een vrouw denken. Maar de gedachte aan seks met een vrouw maakt me gek…”