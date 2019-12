Marjolein bakt mee: Ik keek vooral jaloers toe

Ik was ooit eens met een cameravrouw in Venetië. Ze at de hele dag cannoli’s. En ze kon het hebben met haar maatje zero. Ik niet, dus ik keek vooral jaloers toe. Gezien de huidige omstandigheden in mijn leven (je kan er alles over lezen in mijn andere column), kan ik me nu niet meer voorstellen dat ik niet gewoon in zo’n ding hapte. Na mij de zondvloed. Maar dat is nu. Tijden veranderen. Mooi dat ik me dit keer zo’n knapperig pijpje met romige ganachevuling niet meer ga ontzeggen. En laat het nou net de tweede technische opdracht van dit seizoen van Heel Holland Bakt zijn. Aanstaande zondag buigen de kandidaten zich over het Italiaanse koekje, ik doe het vandaag al.