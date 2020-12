Corrie ging met haar demente moeder in lockdown

Corrie Verkerk Ⓒ Foto: Amaury Miller

Een duivels dilemma: wat doe je als er eindelijk plek is voor je moeder in het verzorgingstehuis, precies ten tijde van de lockdown? Zeg je ’ja’, of juist ’nee’ en ga je zelf voor haar zorgen? De Amsterdamse schrijfster Corrie Verkerk (63), weduwe en enig kind, koos met haar hart en deed het laatste. Ze schreef er een ontroerend boek over, dat woensdag verschijnt. Het draagt de titel Dag mam, want moeder Willy is inmiddels overleden.