Vrolijk én verrukkelijk: linzenpannenkoeken

Ingrediënten (voor vier personen)

Voor de pannenkoekjes:

150 gram gedroogde rode linzen

275 milliliter water

1 theelepel zout

twee eetlepels olijfolie

Voor de spinaziepesto:

125 gram verse spinazie

1 teentje knoflook

75 gram zonnebloempitten

4 eetlepels olijfolie

1 eetlepel citroensap

1 eetlepel edelgistvlokken

Peper en zout naar smaak

Garnering

Geroosterde kikkererwten

(ingelegde) rode ui

Komkommer, in schijfjes

Chilivlokken

(plantaardige) yoghurt

Bereiding

Spoel de rode linzen af en doe ze in een kom. Voeg 275 ml water toe en laat 3 uur weken voor het beste resultaat. Doe de linzen en het water in een blender en voeg zout en peper toe. Mix het tot een glad beslag. Verhit de olijfolie in een koekenpan. Giet een beetje beslag in de hete pan en verdeel het met een lepel tot een dunne pannenkoek. Bak op middelhoog vuur met de deksel op de pan. Draai na 2-3 minuten om met een spatel. Bak de andere kant nog 2 minuutjes en maak zo alle pannenkoeken.

Stapel ze op en houd warm met aluminiumfolie. Was de spinazie en pel de knoflookteen. Doe dit met de overige ingrediënten in de keukenmachine en mix het tot een gladde pesto. Leg de linzenpannenkoek op een bord en besmeer deze met de spinaziepesto. Garneer met kikkererwten, rode ui, komkommer, chilivlokken en/of (plantaardige) yoghurt.

