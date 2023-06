Oma Tineke over kleindochter: ’Charlotte is een soort zwakke plek voor mij’

Charlotte (22): „Mijn oma is heel gezellig, lief, sociaal, gul, warm, zorgzaam en jong van geest. Wij lijken ook erg op elkaar. Zo hebben we dezelfde humor en vinden we dezelfde dingen leuk, zoals shoppen, wandelen en knuffelen.

Oma Tineke: „Ik heb altijd een gevoel van warmte als Charlotte er is. Ze is superbelangrijk voor mij.”

Charlotte: „Onze band is heel sterk. Het is eigenlijk meer dan een oma-kleindochter-band. Ze is echt een soort moeder voor mij.”

Oma Tineke: „Als er iets met Charlotte aan de hand is, voel ik dat meteen. Ook weet ik wanneer ik haar beter kan laten, want ik ken haar gewoonten. Toen Charlotte het huis uit werd gezet, heb ik haar meteen in huis genomen. Zij heeft negen maanden bij mij gewoond. Charlotte is een soort zwakke plek voor mij, ze kan bij mij alles maken. Maar volgens mij weet ze dat ook, haha. Wij delen een soort onbreekbare band.”

Charlotte: „In die negen maanden hebben wij één keer ruzie gehad. En die was binnen vijf minuten uitgesproken. Wij zijn allebei fel, dat kan soms botsen. Maar het duurt nooit langer dan een paar minuten. Ik zou ervoor tekenen om later net zoals mijn oma te zijn. Ze is zo knap, positief en vooral gelukkig.”

Oma Tineke: „Charlotte’s outfit staat haar echt geweldig. Al moet ik er wel even aan wennen, want ze draagt normaal gesproken veel minder make-up. Maar ik vind haar look leuker dan wat zij normaal draagt. Haar stijl is namelijk best basic.”

Charlotte: „Mijn oma ziet er geweldig uit. Al is haar look ook erg anders dan haar normale stijl. Maar dit mag ze van mij zeker vaker aantrekken!”

