Zwart gat na B&B vol liefde? Check deze 10 datingprogramma’s eens!

1. Date Smakelijk

Vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde duiken onder toeziend oog van presentatoren Georgina Verbaan en Patrick Martens de keuken in voor het nieuwe programma Date Smakelijk. Slaat de vonk over tijdens het bereiden en verorberen van hun zelfgemaakte maaltijden?

Date Smakelijk is dagelijks om 19.30 uur te zien op SBS6.

Ⓒ TALPA

2. First Dates

Een ware klassieker als het gaat om datevermaak: First Dates. Singles worden verwelkomd in een restaurant en genieten samen met hun date van een romantisch diner. Tip voor de vrijgezellen onder ons: er worden nog kandidaten voor het nieuwe seizoen gezocht!

First Dates is dagelijks te zien op NPO 1.

Ⓒ ANP

3. Lang leve de liefde

Je moet ’t maar willen: samenwonen vanaf de allereerste date. Deelnemers van Lang leve de liefde durven het aan en trotseren steevaste dilemma’s als ‘slapen we samen in één bed?’ en ‘wat eten we vanavond?’.

Lang leve de liefde zie je dagelijks op SBS6.

Ⓒ Talpa

4. Married at first sight Australië

Op Videoland wachten er maar liefst 10 (!) smeuïge seizoenen van Married at first sight Australië op je. Singles leggen hun liefdesleven in de handen van experts en ontmoeten pas voor het altaar hun toekomstige echtgenoot..

5. Love is Blind

Ook op Netflix is er genoeg dateleed te vinden. Neem bijvoorbeeld Love is blind, een sociaal experiment met een aantal vrijgezelle mannen en vrouwen. Deelnemers leren elkaar beter kennen in ‘pods’, waarin ze kunnen praten zonder te weten hoe de ander eruit ziet. Pas als iemand het ja-woord geeft mogen ze elkaar in ‘real life’ ontmoeten.

Ⓒ Netflix

6. Indian matchmaking

Duik samen met Sima Taparia in de bruisende cultuur van India. De matchmaker reist heel de wereld over om een perfecte match voor vrijgezellen te vinden. Indian matchmaking vind je op Netflix.

Ⓒ Getty Images

7. The Ultimatum

Twijfelende stelletjes stellen hun relatie op de proef in The Ultimatum. In dit programma, te zien op Netflix, wordt de knoop doorgehakt: gaan ze samen verder of verkiezen ze toch een van de andere kandidaten boven hun partner?

8. Down for Love

Met Down for Love laat Netflix zien dat liefde voor iedereen is. Mensen met het syndroom van Down worden gevolgd in hun hartverwarmende zoektocht naar de liefde van hun leven.

Ⓒ Netflix

9. Too hot to handle

Too hot to handle is misschien wel de meest spicy show uit dit lijstje. Vrijgezellen leven samen in één groot huis, maar elke vorm van seksueel contact is verboden. Drama gegarandeerd! Bekijk alle seizoenen van Too hot to handle op Netflix.

Ⓒ TOM DYMOND/NETFLIX

10. Love Island

In Love Island, te vinden op Videoland, volg je een aantal Nederlandse en Vlaamse vrijgezellen tijdens hun verblijf in een luxueuze villa. Vinden ze de ware?

Ⓒ CORNÉ VAN DER STELT

