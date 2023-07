Bloedhitte in Spanje: ‘Ook bij 43 graden wordt er zuurkool gegeten’

„Het is hier al twee dagen zo’n 43 graden en volgens de weersverwachtingen houdt die hitte nog zeker een week aan. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt in de vier jaar die ik hier woon! Het is echt alsof je de hele dag door een hete oven loopt, dus ik voel me net een gebraden kalkoen. Iedereen heeft er moeite mee; óók de Spanjaarden.

Zuurkool en karbonade

Overdag is het vrij stil; dan liggen de meeste mensen af te koelen in het water. Althans, voor zover dat gaat. ’s Avonds komt het leven pas weer een beetje op gang. Mensen moeten toch eten, hè. Dat gaat gewoon door. De klandizie is er ook echt niet minder om; van de week stonden er gekookte aardappels, sperziebonen en karbonaadjes op het menu. En vanavond zuurkool, want daar vroeg iemand me al om.

Ik moet er trouwens wel bij zeggen dat het hier stikt van de Nederlanders. Vakantiegangers en emigranten; dat zijn mijn klanten. Spanjaarden kennen de Hollandse keuken niet eens.

Schouders eronder

Je kunt vrijwel geen maatregelen nemen; het is heet en daar moet je het mee doen. Wat de beste aanpak is? Ik denk gewoon je schouders eronder zetten en volhouden. In mijn keuken is ook geen airco geïnstaleerd, dus ik kom de dag door met een mobiel exemplaar. Dat helpt een heel klein beetje. Eigenlijk ben ik sowieso niet zo hittebestendig; ik lig liever in Oostenrijk in de sneeuw. Het is dat ik het leven hier zo leuk vind...

In de lift sprak ik vandaag een man uit Córdoba. Hij vond het hier nog wel meevallen, want in het binnenland loopt het op tot wel 50 graden. Daar moeten mensen vanaf een bepaalde leeftijd overdag binnenblijven, omdat het gewoon gevaarlijk voor hun gezondheid is. Mensen vallen er zelfs neer op straat! Gelukkig heb ik zulke voorvallen hier nog niet gezien.

Goede sfeer

Sommige mensen worden chagerijnig van extreme hitte, maar dat is hier niet het geval. De sfeer is nog altijd hardstikke goed. Ik denk dat dat komt doordat mensen hier over het algemeen in een vakantiemodus zijn en wat meer kunnen hebben.

Mijn tip aan toeristen is dan ook: neem je goede humeur mee. De zee is met dit weer echt heerlijk; geniet daar lekker van. Uiteindelijk kies je er zelf voor om naar Spanje te komen, dus je weet al dat het warm gaat worden. Doe het overdag rustig aan en als je erop uit trekt, doe dat dan ’s avonds. Dan koelt het een beetje af.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.