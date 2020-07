Haarflaters: Mijn haar leek in brand te staan!

Ileen (52): „Na een lange werkweek trakteerde ik mezelf op een verf- en föhnbeurt bij de beste kapper in de stad. Dit had ik verdiend! Helaas vergat ik te vertellen dat ik twee weken daarvoor mijn haar (chemisch) had laten ontkroezen. De kapper en ik keken dan ook raar op toen mijn haar in brand leek te staan tijdens het in model föhnen. Dat wil zeggen: de rook sloeg ervan af! Een chemische reactie dus. Mijn haar werd noodgedwongen nog een stukje korter geknipt en met de hand gedroogd, dus de schade bleef beperkt. Maar ik denk dat de kapper die dag nog wel even naar adem heeft moeten happen.”

Darinka (39): „Bij mijn zoontje op school had bijna elk kind in de klas hoofdluis. Ik ging dus enorm tekeer met luizenshampoo, speciale kammen en was zelfs luizenmoeder op school. Ondanks die enorme voorzorg kreeg alleen ik binnen het gezin hoofdluis. En dat in mijn extensions! Die moesten er direct uit, want door de plastic bevestigingen kon ik m’n haar niet goed doorkammen en kwamen de neten ook niet los. Huilend heb ik mijn vaste kapster gebeld en die heeft me in de avonduren, zonder andere klanten in de buurt, verlost van alle ellende. Ik ben haar nog eeuwig dankbaar!”

Wanneer het naar meer smaakt...

