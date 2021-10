’Ik blijf ziekelijk jaloers op mijn exen’

„Ik verdiende meer dan alleen de vrouw te zijn voor in de keuken en in bed. Ik wilde respect en aandacht en ik hoopte dat hij dat zou beseffen als ik hem verliet. En dat deed hij ook. Maar dan binnen drie maanden met een ander.

Seks

’Waarom wel bij haar?’, vroeg ik mij af en daar begon het te knagen. Dat knaagdiertje zit er nu, drie jaar later, nog altijd. Ik heb inmiddels een nieuwe vriend gehad die wel de aandacht gaf die ik nodig had en leuke dingen met mij deed.

Een man die niet continu bedelde om seks, daar niet steeds op aandrong. Sterker nog, er was bijna helemaal geen seks. Dat was dan weer het andere uiterste; want als vrouw wil je toch op alle fronten begeerd worden?

Emotioneel

Met het magere seksaanbod kon ik op zich prima leven en verder hadden we het fijn samen. Tot de dag waarop hij aangaf ermee te willen stoppen, omdat hij er niet tegen kon als ik zo emotioneel ben. Dat kwam als een klap voor mij. Ook niemand in mijn omgeving had de breuk zien aankomen. Maar goed, het leven gaat door.

En duidelijk ook voor hem. Want ook hij had binnen drie maanden een ander. En ik? Ik heb wederom een knaagdiertje in mij zitten; een ziekelijk jaloers, knagend gevoel. En ik baal van dat gevoel. Bovendien, ik ben toch beter af zonder zo’n relatie? Waarom blijft het dan toch knagen? Maar belangrijker nog: hoe kom ik er vanaf?”

Jij op VROUW.nl

Zit er in jouw pen ook een Opgebiecht?

Schrijf ’m dan hier!