’Hoe kleed ik me als Parisienne, zoals in Emily in Paris?’

„Parisiennes hebben een bepaalde nonchalante stijl van kleden die eigenlijk spontaan ontstaat en bij hun levensstijl hoort, waarbij het lijkt alsof het hen geen enkele moeite kost. Daarnaast geldt Parijs natuurlijk nog steeds als dé modestad van de wereld, dus de Franse vrouwen krijgen stijlvolle mode met de paplepel ingegoten.

Gelukkig zijn er wel een paar basisprincipes die je kunt hanteren om in de buurt van die typerende Franse kledingstijl te komen. Waarbij het geheim eigenlijk schuilt in het snel transformeren van de ene look in de andere.

Ook is het eigenlijk niet zo moeilijk om vanuit het werk door te gaan naar een feest of een etentje met een paar modische aanpassingen. Minimalistisch, bescheiden, elegant en stijlvol met weinig, daar kan ik zelf nog wat van leren, want de gemiddelde Parisienne heeft zeker geen uitpuilende kasten!

Tijdloze jeans

Wat je zeker in de kast moet hebben als basis is een goed zittende, niet te opvallende, tijdloze jeans (dus zonder gaten op de knieën, gebleekt of met speciale wassingen) met de juiste pasvorm. Draag deze zowel casual als chic.

Dus bijvoorbeeld gecombineerd met een hoody of trui en een paar sneakers of loafers. Gedragen met blazer en blouse of blazer en T-shirt met daaronder een paar hakken of een enkellaarsje oogt het geheel weer iets chiquer. Daarbij kun je dan ook afwisselen met een zwarte, klassieke, rechte (stretch)broek.

Bescheiden

De Parijse modelook is zeker niet overdadig, maar eerder zelfs bescheiden te noemen. Dus gebruik geen al te gekke prints en logo-opdrukken, maar vooral uni items en geen overbodige opsmuk of tierelantijnen.

Basics is het codewoord, met daarop aangevuld ieder seizoen een paar trenditems die nooit echt over de top hoeven te zijn. Om het figuur goed uit te laten komen, combineren Parisiennes graag strakke items met iets dat wijder valt. Bijvoorbeeld een plissérok met daarop een strak truitje of een top. En een oversized blouse of hoody past weer goed bij een strakke jeans of legging.

Luxe materialen zijn een must en zodoende zal een coltrui of een top altijd van prima kwaliteit zijn, als het kan van merinowol of cashmere, zodat dit item jarenlang mee kan gaan. Als het beschikbaar is, hoort daar dan uiteraard ook een bijpassende shawl bij.

Schoeisel

Franse vrouwen zul je niet snel op afgetrapte schoenen zien. Sneakers hebben ook niet echt hun voorkeur, hoewel ze hier tegenwoordig wel voor kiezen als ze verre afstanden te voet moeten afleggen.

Ballerina’s en loafers blijven wel favoriet, net als de klassieke zwarte pumps, vrouwelijke enkellaarsjes en eventueel kuitlange laarzen met hak. Pijnlijke voeten worden regelmatig op de koop toe genomen, de vrouwelijke looks staan voorop!

Witte hemdblouse

Een prima investering is een hagelwitte, katoenen witte blouse, bij voorkeur iets langer zodat deze over of in de broek/jeans gedragen kan worden. Als je deze niet meteen kunt vinden, is een witte blouse van je man of vriend ook prima.

Stroop de mouwen nonchalant op en stop eventueel alleen de punten van de blouse in de broek. Draag over de blouse een getailleerde of juist oversized blazer en je hebt de perfecte outfit voor op het werk.

Meteen vanuit het werk naar een etentje? Dan hoef je eigenlijk alleen maar hoge pumps te wisselen en eventueel een designertas en je bent ready to go. De blazer kan van zwarte wol zijn, maar ook een camelkleurig exemplaar is een must-have waarmee je eindeloos kunt combineren.

Is het wat kouder? Draag dan een poncho of wollen omslagdoek over de blazer of laat die hangen en kies op koude dagen voor een simpel cardigan vest.

Jassen

Naar buiten ga je dus met een cape over de schouders of een omslagdoek, want ook dat is een typische Franse look. Datzelfde geldt ook voor de trenchcoat die het goed doet in de tussenseizoenen en op regenachtige dagen. De camelkleurige variant blijft een topper!

Zin in een stoerdere look? Dan is het leren bikerjack een prima optie. In dat geval kun je best eens voor een styleclash zorgen door daarbij bijvoorbeeld een zwierige zijden (plissé)rok te dragen. En ook het bekende Brigite Bardot ruitje (BB ruit) doet het goed in een jurk met daarop een stoer jack. Is het wat killer? Dan is de wollen, rechte lange blazerjas in camel of beige een prima variant.

Geen opsmuk

Zoals gezegd zijn de Françaises niet dol op prints, overdadige logo mania of een kleurenfestijn. Voor een printje kies je hooguit voor de ingetogen, welbekende blauwe-witte Bretonse streep.

De Deauville-stijl met een witte wijdvallende broek, gestreepte blauw-witte top en eventueel een rode blazer is ook nog toegestaan, maar daar houdt het kleurenspektakel dan wel op.

Tijdloze tas

De designertas is eigenlijk de baby van elke Parisienne en moet zodanig basic zijn dat deze altijd past bij elke outfit. Laat deze losjes bungelen aan de arm of draag deze nochalant over de schouder of als bodybag. Loop ermee alsof de tas niet ‘bestaat’ (ook al is deze loodzwaar), dat is namelijk de ultieme uitstraling.

Qua model is de big shopper perfect, lekker groot en ruim en toch basic. Hier past zelfs een paar ballerina’s in voor als je echt niet meer kunt lopen op hakken. En als je dan toch eens uit de band wilt springen: dan is een bodybag in een opvallende kleur de ultieme eyecatcher.

Accessoires

Om de nogal basic garderobe van een Parisienne op te leuken, zijn er genoeg accessoires die hierbij passen. Zoals de XL-shawl die losjes om de hals geknoopt wordt of juist over de schouders wordt gedrapeerd. Een zachtroze of lilakleurige zijden shawl? Helemaal chic! En ook prima om deze om het hoofd te dragen in een Grace Kelly-achtige look.

Vergeet qua hoofddeksel ook de Franse baret niet, die geeft elke look een kittige uitstraling. En tot slot maakt een forse designer zonnebril het geheel helemaal af. Die mag gerust wat kosten of op zijn minst duur ogen, want daarmee krik je in een klap de rest van de outfit op, hoe eenvoudig die op afstand ook mag lijken. Een tikkeltje arrogant door de glazen de wereld inkijken hoort daar uiteraard ook bij!

Wees iets minder scheutig met sieraden als accessoires, die zijn al snel over de top. Dus ga voor oorbellen, een ketting, broche of armbanden, maar draag ze nooit ofte nimmer allemaal tegelijkertijd. Kleine sieraden, bij voorkeur handgemaakt, die niet te veel opvallen zijn hot.

Make-up en haar

Als het om haar en make-up gaat, geldt ook dat de Fransen liever niet te veel overdrijven. De natuurlijke looks staan voorop met eventueel wat poeder, een nude oogschaduw en licht aangezette eyeliner en mascara. De meisjesachtige uitstraling moet wel behouden blijven, dus blijf weg van de femme fatale look.

De lippen zijn doorgaans ook nude, maar voor wie dat wil mag een knalrode lippenstift ook soms niet ontbreken. Het kapsel hoeft niet helemaal in de plooi te zitten, dus gewoon gekamd steil haar, een warrige krullenbos of een simpele vlecht is voldoende.

Het geheel mag gerust ietwat rommelig en nonchalant ogen, desnoods met de hulp van de juiste stylingproducten. Want ook hier geldt weer: als het maar oogt alsof je geen enkele moeite hebt gedaan voor deze look!”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.