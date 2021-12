Premium Het beste van De Telegraaf

'Dat ik mijn kinderen zo nauwlettend bespioneerde, hebben zij nooit geweten'

Jeffrey Wijnberg

’Ouders kunnen doodsangsten uitstaan, ook al is er helemaal niets aan de hand.’

Meest dierbaar zijn je (klein)kinderen. Tenminste, voor mij wel. En juist daarom zijn de zorgen die je kunt hebben evenredig groot. Ouders kunnen doodsangsten uitstaan, ook al is er helemaal niets aan de hand. Zo is zorgen-hebben welhaast synoniem voor zorgen-voor je (klein)kinderen. Het is topprioriteit om hen nooit uit het zicht te verliezen.