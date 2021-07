Daghoroscoop 26 juli - Bundel je krachten met collega’s, Waterman

VANDAAG JARIG

Je carrière kan een interessant en boeiend verloop krijgen, met veranderingen en ingrijpende verwikkelingen, maar daar houd je wel van. Gebeurt er niets van dien aard dan creëer je zelf wel spektakel. Houd rekening met instabiliteit, met zeer uiteenlopende gevolgen.

RAM

Je kunt onzeker zijn of het moeilijk met jezelf hebben. Besef dat daden die door emoties worden ingegeven een vreemde indruk kunnen maken. Ontspan en leg uit hoe je bepaalde zaken ziet. Je leert iets nieuws als je gesprekken niet uit de weg gaat.

STIER

Vat het niet als een afwijzing op als iemand het niet meteen met je eens is of tegenstribbelt. Overweeg wat het zwaarst weegt; je zin krijgen of een compromis dat vrede brengt. Zorg vanavond voor een romantische entourage.

TWEELINGEN

Laat een huis dat je wilt kopen door een makelaar/ taxateur beoordelen; je kunt iets over het hoofd zien dat de huidige bewoner ook nooit is opgevallen. Check de loten die je hebt gekocht; je kunt iets gewonnen hebben.

KREEFT

Als reisplannen moeten worden afgezegd, is dat waarschijnlijk het beste. De politieke of medische situatie in een land kan daaraan debet zijn. Extra studie kan nodig zijn om zaken sluitend te maken of een lopend project af te ronden.

LEEUW

Vrienden kunnen je advies vragen. Maak ze deelgenoot van hetgeen je weet, maar leen ze geen geld en doe evenmin zaken met ze. Bescherm je goede naam en laat je niet betrekken bij een financieel waagstuk..

MAAGD

Een productieve dag, al kunnen plannen ineens veranderen en krijg je misschien je zin niet. Pas je aan; collega’s zullen je helpen als een klant eisen stelt, nieuwe instructies onduidelijk zijn, of je werkgever je in een andere richting stuurt.

WEEGSCHAAL

Hard werken en discipline worden beloond met een financiële tegemoetkoming. Op enig moment in je carrière zul je profijt hebben van aangetrouwde familie. Zet financiën op een rij, zorg dat bezit groeit en maak geen schulden.

SCHORPIOEN

Mensen om je heen kunnen wat overgevoelig zijn en tegenstrijdige signalen afgeven. Raak niet betrokken bij kletskoek; de helft van hetgeen je hoort is niet waar. Pas ook op voor misleiding. Zet je creatieve kraan open.

BOOGSCHUTTER

De dag kan gespannen beginnen; je bent het oneens met je partner of baas. Laveer door de situatie heen, gebruikmakend van je intuïtie. Zet discipline in om in recordtijd af te maken wat je bedoeling is. Ga op tijd naar huis.

STEENBOK

Het kan je dwars zitten dat je niet bent geworden wie je wilde zijn; een doel lijkt onbereikbaar. Tracht toch op dat doel te focussen en maak je minder druk over bijzaken. Wees vanavond extra liefdevol tegen je partner en kinderen.

WATERMAN

Bundel je krachten met collega’s. Je zult elkaar inspireren en ideeën kunnen toetsen. Gebruik intuïtie om stemmingen af te tasten en haal iets lekkers als dat de stemming kan verbeteren. Laat vanavond de geest ontspannen.

VISSEN

Probeer het met humor op te lossen als je ruzie krijgt met je partner of baas. De communicatie verbetert als gesprekken geestig zijn. Motiveer ondergeschikten om hun nek uit te steken. Je kunt zeggen wat je wilt zolang je erbij lacht.

