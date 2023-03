’Hij gooit zijn frustratie op tafel; daar houden wij van’

Vijf mannen over en nog twee afleveringen op de teller. Smaak heeft de Bachelorette dit jaar in elk geval wel. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit is sowieso óók mijn top vijf! En dan trekken ze deze week allemaal ook nog even een strak gestreken wit overhemd aan. Nou als Syls moeder en zus nu niet omver worden geblazen…

Zenuwen

Want Rosa, de moeder van de Bachelorette, en zus Patricia zijn ingevlogen om Sylvia te helpen bij het maken van de juiste keuze. Het blijft eigenlijk gek dat we dit normaal zijn gaan vinden in dit datingformat. Ik zie me in het echte leven al iedere potentiële man aan de tand laten voelen door een familielid.

Joris mag het spits afbijten. En alsof het al niet ongemakkelijk genoeg is, zitten de andere mannen binnen gehoorsafstand een paar meter verderop in de tuin. Maar van die zenuwen lijkt hij vooralsnog geen last te hebben. „Ik zie jullie met kerst!”, roept Joris als zijn vijf minuten alweer voorbij zijn.

Sticker

Waar ik eerst denk dat de rest kan inpakken, weet ook Tjeerd de schoonfamilie met gemak om zijn vinger te winden als hij begint over iets terug doen voor de wereld en ze een dikke knuffel geeft tijdens het afscheid. En dan moet Samé nog komen met zijn big smile en tanden zo wit als zijn blouse. Moeder en zus glijden nog net niet van hun stoel.

Die positiviteit van Sylvia zit in ieder geval duidelijk in de familie. Want ook bij het vijfde gesprekje vinden Patricia en Rosa nog steeds alles gewéldig! En práchtig! En énig! Ook Oscar heeft het goed gedaan en krijgt als laatste een sticker.

Huwelijk

Diezelfde middag gaan ze met z’n allen op safari. De Bachelorette met haar familie én harem. Matthijs belandt in de jeep naast zijn potentiële schoonmoeder en praat honderduit. Hij hoort Sylvia niet eens roepen: ’Ik heb je nog nooit zo veel horen praten. Heb je een oogje op mijn moeder?!’ Joris heeft by far de beste plek. Hij zit samen met Sylvia in het hoekje van de auto, terwijl de hele safari ze gestolen kan worden. De tortelduifjes hebben duidelijk alleen oog voor elkaar.

Tijdens de picknick trakteert moeder Rosa alle mannen op een liefdesserenade en denk ik even dat ze Samé ten huwelijk gaat vragen. Als Syl vervolgens ook in tranen benadrukt hoe respectvol de mannen met haar omgaan, is dit seizoen officieel bekroond tot de meest harmonieuze verhaallijn in welk realityprogramma dan ook. Heeft iemand tissues? Nog even en ik ga zelf een potje mee janken.

Frustratie

Maar thank god daar is Samé. Die toch nog z’n boevenkop laat zien. Als alle mannen bij Sylvia voor het diner mogen aanschuiven ligt er geen menukaart, maar een prangende vraag op hun bord. Bij de een over hoe hij hun toekomst samen ziet en bij de ander – ja hoor daar is ie weer – ligt de kinderwens voor z’n neus. Samé moet het doen met het nogal oppervlakkige: ’zou je in het echte leven ook op mij afstappen’? Hij voelt zich niet serieus genomen en gooit zijn frustratie op tafel. Kijk, daar houden wij als kijker van. En Sylvia duidelijk ook. Maar hallo! Vervolgens doet hij een goed woordje voor Joris, oftewel zijn grootste concurrent. Kapitein Joris zou blijkbaar met alle liefde zijn kapiteinsmuts aan de wilgen hangen mocht hij als winnaar uit de bus komen. De Bachelorette is er duidelijk stil van én dat komt weinig voor.

Terwijl ik net wil zeggen dat ik het een heerlijke aflevering vind – de leukste tot nu toe! -, uiteraard mede door het ontbreken van die ongemakkelijke cocktailparty en ellenlange saaie gedichten, komt daar weer de gescripte haardvuurscène tussen Moon en Syl…

Vier nieuwe mannen

De Bachelorette vindt het duidelijk niet erg om op haar plek te worden gezet, want het is Samé die dezelfde avond voor de derde keer op rij de eerste roos krijgt tijdens de rozenceremonie. Oscar wordt vlak voor de finale naar huis gestuurd, niet geheel verrassend aangezien hij met zijn 28 jaar veruit de jongste overgebleven deelnemer is. Maar volgende week worden er gewoon weer vier nieuwe mannen ingevlogen voor een date met Syl. Deze keer om hun beste vrienden aan te prijzen en de Bachelorette te overtuigen vóór de allerlaatste rozenshow van dit seizoen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen?Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.