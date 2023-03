Praat mee: Mogen kinderen zonder kindervaccinaties naar de opvang?

Het RIVM vaccineert kinderen tegen ziekten als kinkhoest, polio, pneumokokkenziekte, bof, mazelen en rodehond. Deze ziekten kunnen voor jonge kinderen namelijk erg gevaarlijk zijn.

Risico’s

Baby’s kunnen door kinkhoest een zuurstoftekort of hersenbloedingen krijgen, waardoor hersenbeschadiging kan optreden. Polio kan tot verlammingen leiden en de pneumokokkenziekte tot ernstige longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Dit zijn allemaal ziekten die dankzij ons vaccinatieprogramma nauwelijks in onze samenleving voorkomen.

Ondanks dat het RIVM de risico’s van niet-vaccineren blijft communiceren, kiezen veel ouders er toch voor om hun kinderen niet in te enten. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat 51 procent van de onderzochte ouders afgelopen jaar hun kinderen (waarschijnlijk) niet heeft laten vaccineren. De ouders maken zich namelijk zorgen over de mogelijke bijwerkingen op de langere termijn. Een ander argument is dat ’kinderen minder risico zouden lopen om ernstig ziek te worden dan volwassenen’.

Wetsvoorstel

In sommige gevallen raadt de GGD vaccineren af, bijvoorbeeld wanneer het kind medicijnen gebruikt die invloed hebben op het afweersysteem, een ernstige ziekte heeft of in het verleden overgevoelig reageerde op een vaccinatie.

Het risico bestaat echter dat ongevaccineerde kinderen bacteriën en virussen doorgeven, die gevaarlijk kunnen zijn voor andere kinderen. De Tweede Kamer wilde in 2020 dan ook vastleggen dat kinderopvangcentra deze niet-gevaccineerde kinderen zouden mogen weigeren. Dit wetsvoorstel is echter verworpen door de Eerste Kamer, omdat het te veel ophef veroorzaakte.

