’Datende 50+ vrouwen hebben geen zin in gedoe met exen en gezeur over werk’

…en niet meteen gaan seksen hè? Roep ik bij het afscheid naar mijn vriendin Alice die ’s avonds een date heeft. Ik ken haar. Ik ken mijn vriendin. Ik zie de grijns op haar gezicht als ik afscheid van haar neem en haar adviseer om niet meteen het bed in te duiken. Dat ze ooit weer serieus aan de man wil is een voldongen feit. Gewoon een gezellige leuke vent waar ze mee op reis kan, mee kan lachen, seksen, eentje die weet hoe ze haar koffie ’s morgens drinkt; zwart met een zoetje

Tinderen

Maar voorlopig even niet. Tot die tijd tindert ze zich helemaal suf. De meeste mannen zijn niet alleen heel wat jaren jonger dan zijzelf is, maar ze zijn vaak ook getrouwd. En willen maar een ding. Seks. Ik sta nergens meer van te kijken. Ook niet van deze vriendin die op haar tweeënzestigste nog vrolijk one night stands heeft met mannen die tien jaar jonger zijn. ’Mannen van mijn leeftijd en ouder mankeren altijd wat’ antwoordde Alice toen ik haar vroeg waarom ze nooit eens afsprak met een man van haar leeftijd. ’…en ik heb ook geen zin om te wachten tot dat blauwe pilletje begint te werken…’ voegde ze daaraan toe.

Geen zin in gedoe

Al mijn alleenstaande vriendinnen van boven de vijftig zitten op minstens twee datingapps. Ik krijg bij geen van hen het idee dat ze op zoek zijn naar iets serieus. Waarom zouden ze ook? Vaak zijn de kinderen al volwassen en/of het huis uit. Financieel zijn ze van niemand afhankelijk. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Waarom zouden ze dan een serieuze verbintenis aangaan? Of zoals een andere vriendin van mij het omschreef: Ja doei. Voor je het weet verwacht zo’n man om 18.00 uur het avondeten op tafel. Want ook daar zit de crux.

Veel vrouwen van mijn generatie zich hebben losgeworsteld van het traditionele man/vrouw patroon. Mannen van mijn generatie - de meeste mannen van mijn generatie - hebben dat duidelijk nog niet. Dat maak ik op uit de verhalen van vriendinnen die driftig aan het daten zijn.

Als het al de serieuze kant op dreigt te gaan, haken de meeste vriendinnen van mij af. Ze hebben geen zin in ’gedoe’. Gezeik met exen, gedoe met kinderen, gezeur over werk, financiën. En na verloop van tijd zelfs verongelijkt reageren als moeder de vrouw niet braaf ’s avonds naast hem op de bank televisie wil gaan zitten kijken, maar liever met vriendinnen de kroeg induikt.

Hebben datende 50+ers een stoffig imago? Hebben vijftigplus vrouwen nog steeds dat suffige imago dat ik van hen had toen ik jong was? Ik dacht het niet. Vrouwen van boven de vijftig die op datingsites zitten, hoeren, sloeren en taxirijden dat het een lieve lust is. Net zo lang en net zo vaak totdat ze die man ontmoeten die van toegevoegde waarde voor hen is. En geef ze eens ongelijk.

(En wat Alice betreft? Haar date stak iets te gretig zijn hand onder haar rok tijdens hun etentje. ’Wie dacht hij wel niet wat ik was? Heb zijn hand weggeslagen en ik ben opgestaan en weggegaan. En ik heb hem onmiddellijk geblokkeerd. Opzouten met die gek. Next’)