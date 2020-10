’School alle stewardessen om tot stukadoors’

Catherine Keyl

Ik hoopte zo dat de horeca open zou blijven. Wat een teleurstelling toen gisterenavond werd aangekondigd dat de deuren toch voorlopig weer op slot gaan. Het zal betekenen dat heel veel vrouwen zonder werk komen te zitten. In Nederland werken de meeste vrouwen parttime, in de horeca, het onderwijs en de zorg. We zullen met z’n allen over een nieuwe toekomst moeten gaan nadenken.