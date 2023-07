Lucia is heel onzeker in bed: ’Genieten vind ik moeilijk’

Karakter

„Ik ben onzeker, altijd en overal. Als kind brak me dat regelmatig op. Het staat ook op elk rapport dat ik kreeg: ’Niet zo onzeker doen, Lucia!’ Maar ja, zoiets zit in je karakter, net als verlegenheid. Lange tijd heb ik gedacht dat ik ook never nooit een relatie zou krijgen. Wie vond mij nou leuk?

Relatie

Sinds drie jaar heb ik een relatie. Emiel en ik leerden elkaar kennen via wederzijdse vrienden. Emiels verkering was net uit en ik had nog nooit een vriend gehad. ’Jullie moeten eens met elkaar wat gaan eten’, werd ons voorgesteld. Ik wist niet waar ik kijken moest, toen het gezegd werd. Wat als Emiel daar helemaal niet op zat te wachten?

Spanning

Maar hij hapte toe en vroeg of ik een keer bij hem wilde komen eten. Ik denk dat ik nog nooit ergens in mijn leven zo nerveus over ben geweest. De date was leuk, het eten lekker, maar ik stond echt strak van de spanning. Toen Emiel mij aan het einde van de avond wilde zoenen, wist ik helemaal niet hoe ik het had. Ik was overdonderd; vond deze jongen mij nou echt leuk?

Zelfbewust

Inmiddels hebben we al drie jaar een relatie en ga ik niet meer bijna tegen de vlakte als Emiel mij zoent. Toch is er als we seks hebben altijd die spanning. Ik ben altijd onzeker, me heel zelfbewust van mijn lichaam. Ik ben niet de slankste en kan me heel erg druk maken over mijn buik bijvoorbeeld. Het liefst heb ik seks in het donker.

Met overgave

Kon ik mijn gedachten maar stopzetten, denk ik wel eens. Ik wil helemaal niet bezig zijn met een vetrol als we de liefde bedrijven, maar vol genieten. Hoe meer ik me daar over opwind, hoe erger mijn gedachten worden.

Met overgave seks hebben, lukt me gewoon niet. Als Emiel mij bevredigt, zal ik ook nooit kreunen of kronkelen van genot, hoewel ik dat ergens wel zou willen. Ik ben bang dat wat ik doe raar is. Dat ik een gek geluid maak of er raar uitzie.

Doodeng

Mijn onzekerheid zit me altijd in de weg. Er is altijd dat vervelende negatieve stemmetje dat in mijn achterhoofd zeurt en zanikt. Eigenlijk zou ik eens met mijn zelfbeeld aan de slag moeten, want daar zit het probleem. Ik ben veel te kritisch op mezelf en daardoor kan ik niet goed genieten. Maar ja, een eerste stap naar hulp zoeken zetten, vind ik dan ook weer doodeng.

Mooi

Ik heb het Emiel verteld, hoe ik me in bed voel. Dat vond ik al een enorme stap. Ik wilde hem laten weten dat het niet aan hem lag dat het soms lijkt alsof ik niet geniet. Emiel is echt een schat, hij probeert me op alle mogelijke manieren te bevestigen. Hij vindt me ontzettend mooi, zegt hij altijd. ’Jaja, het zal wel’, piept dat stemmetje in mijn hoofd dan weer. Ik moet mezelf mooi gaan vinden.

Blij

Ik heb hetzelfde karakter als mijn moeder, mijn zus is precies mijn vader. Naast haar ben ik een grijze muis; zij straalt op iedere foto waar ik het liefst het beeld uitloop. Het klinkt nu misschien alsof ik doodongelukkig ben, maar dat is zeker niet zo. Ik ben heel blij met Emiel, met mijn leven, met alles; ik zou alleen heel graag iets steviger in mijn schoenen willen staan.

Volle kont

Eén onschuldige opmerking kan mij al van mijn stuk brengen. Zo zei Emiel laatst tegen een vriend dat hij van vrouwen met een volle kont houdt. Ik hoorde het hem bij toeval zeggen en kijk sindsdien voortdurend naar mijn eigen billen. Zouden ze vol genoeg zijn? Zou hij echt ronde bolle billen mooier vinden? Zou ik er iets aan kunnen doen om ze te verbeteren?

Social media

Ik denk dat mijn onzekerheid wel minder wordt als ik ouder ben. Dat ik dan de focus meer leg op zaken die echt belangrijk zijn, want waar gaat het nou over? Op mijn leeftijd word je alleen voortdurend geconfronteerd met perfectie op social media – dat doet de zaak ook geen goed.

Je zeker voelen over jezelf is echt een zegen, denk ik. Het lijkt me in elk geval een heel stuk minder vermoeiend dan de onzekerheid die ik voel.”

Jij op VROUW

Wil jij ook jouw ’Tussen de lakens-verhaal’ vertellen? Dat kan hier.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.