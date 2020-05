Ga jij al nonchalanter om met de corona-maatregelen?

Waar ik eerder als politieagentje iedereen ongevraagd en vrij dwingend toesprak over de richtlijnen van het RIVM rondom corona, kan ik er nu zelf wel een attentie op gebruiken. Ik krijg het bijna niet over m’n lippen, maar ik merk dat ik nonchalanter word. Waar ik voorheen alleen één op één afsprak met eerder 2 meter afstand dan 1,5 meter, lijkt die 1,5 meter steeds kleiner te worden. Laatst raakte de hand van een vriendin me zelfs. Per ongeluk weliswaar en nog steeds op afstand. Ik schrok me ook wild, daar niet van. Maar hóe was het mogelijk? Ik heb ook wel meteen m’n handen gewassen, maar als zij mijn hand kon raken, was het dan wel echt 1,5 meter?

Elkaar aanraken?

De vriendin van de aanraking was niet de enige vriendin op het dakterras. Er was er nog een. Wat overigens mag, drie personen is het maximum tot het samenscholing wordt genoemd. En toch werden dat er gisteren zomaar vier. Dat drong pas achteraf tot me door en ik kon mezelf wel voor m’n kop slaan. ’Hoe moeilijk is het nou?’, tetter ik maar al te graag naar iedereen die het niet horen wil. Maar zo moeilijk is het dus. Blijkbaar.

Ik ben niet de enige die - al dan niet per ongeluk - zelfstandig lijkt te bepalen hoe we om moeten gaan met de regels. Vriendin E zou bij haar ouders aan een brunchtafel schuiven met tien anderen. Met anderhalve meter afstand, was de belofte. Ik denk dat ze in een kasteel wonen... Die brunch is overigens na wat commotie vanuit de familie niet doorgegaan.

Ook mijn moeder lijkt de regels voor zichzelf te versoepelen. Niet knuffelen met de kleinkinderen kon ze na een maand echt niet meer. En binnenkort komt ze na anderhalve maand binnen zitten (zelfs voor boodschappen is ze in die periode het huis niet uit geweest) zelfs naar mij toe. Op het dakterras, dat wel, maar ik houd haar niet eens tegen. Ik zie het ook in de supermarkt. „Mag ik je ID zien (ze vragen het me echt nog steeds)?” En hop, de supermarktmedewerkster stapt zo mijn aura in.

Met hardlopen word ik met steeds minder ruimte ingehaald. Vrienden verzamelen zich met meer personen dan drietallen en ook de barbecue wordt zoetjesaan weer in groepsverband (met genoeg ruimte) aangeslingerd. Een blik uit het raam leert me dat mijn directe omgeving niet de enige is. Mensen komen steeds dichter bij elkaar.

Het goede voorbeeld

En toch hoor ik ook geluiden van mensen die het na die kleine twee maanden nog even goed volhouden als in het begin. Die geen idee hebben hoe de binnensteden erbij liggen, omdat ze er simpelweg al die tijd nog niet zijn geweest.

De confrontatie met al die nonchalance zette mij weer op scherp. Ik kijk uit naar Rutte’s uitspraken van vanavond, maar als hij tegen alle verwachtingen in geen versoepeling van de maatregelen aankondigt, versoepel ik zelf ook niet.

Praat mee

