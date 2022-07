’Ik was bang dat ik mezelf eindeloos zou gaan vergelijken met vriendinnen’

Stapje voor stapje worden mijn minihaartjes iets minder minihaartjes. Heel, heel langzaam groeien ze iets meer naar de lengtes toe. Op dit moment oogt mijn aanzet lekker vol! Want door al die nieuwe haartjes ontstaat er ontzettend veel volume dicht bij mijn schedel. De lengtes zijn natuurlijk nog steeds heel fijn en dun, maar met veel geduld zou ook dat beter moeten worden.

Minoxidil

Afgelopen periode was er één met een lach en een traan. Een lach omdat de minoxidil zijn werk blijft doen. De haaruitval blijft uit en de nieuwe haren blijven groeien. Een traan om de onzekerheid over de toekomst en de angst die hiermee gepaard gaat. Maar ook een traan om de bijwerkingen: de groei van haren over mijn hele lichaam in plaats van alleen op mijn hoofd.

Afgelopen weekend stond er niet alleen heel mooi weer op de agenda, maar ook een weekendje naar de Champagnestreek met een grote groep vrienden. Om die reden wilde ik op wat voor manier dan ook verlost worden van mijn lichaamshaar. De meest definitieve manier van ontharen is uiteraard het laten laseren, dus op naar een intakegesprek bij een laserkliniek.

Geen garanties

Al snel werd duidelijk dat dit voor nu geen ideale uitkomst biedt. Ze kunnen weinig garantie bieden, aangezien de haargroei een reactie is op een medicijn en raden mij ook af dit te doen wanneer er op enigszins korte termijn een kinderwens is. Tijdens een zwangerschap mag de behandeling namelijk niet worden voortgezet. Dus misschien een oplossing voor de toekomst, maar niet voor nu.

Dan maar een andere manier van ontharen: harsen. Mijn oksels, volledige armen en bovenbenen zijn aangepakt. Ik klaag niet snel over dit soort pijn, maar jeej! Dat was wel even een paar keer slikken. Al ben ik ontzettend blij met het resultaat: gladde armen en benen. Wat een opluchting! Ook heb ik mijn rug nog overwogen mee te nemen, maar de dame bij de salon gaf eerlijk aan dat ze de haargroei daar echt mee vond vallen, dus dat neem ik voor nu voor lief. En één voordeel: zelf zie ik het toch niet.

Behandeling

Tijdens de behandeling raakte ik ook in gesprek over het haar op mijn gezicht (en dan met name kin, kaken, wangen en bovenlip). Ik kreeg als advies om de haartjes niet te epileren met een gezichtsepilator, maar door middel van dermaplaning. En ja, dit was voor mij ook een nieuw begrip. Het is het scheren van je gezicht met een speciaal daarvoor bestemd chirurgisch mesje. En wauw, wat een uitvinding! Ik heb een gratis mesje meegekregen om uit te proberen en los van het feit dat het een stuk sneller werkt en minder pijnlijk is dan epileren, komen de haartjes ook zachter terug.

Onthaard en glad was ik dus klaar voor een weekendje Champagne! Ondanks dat mijn haaruitval is gestopt en ik redelijk oke-achtig ben met de staat van mijn haar op dit moment, vond ik het toch best spannend. De andere dames die meegingen op het weekend hebben vol, mooi haar en ik was bang dat ik mezelf eindeloos zou gaan vergelijken. En zou ik me alsnog niet schamen voor mijn haar als het in de ochtend nog niet gedaan is en ik kom iemand op de gang tegen?

Nu na het weekend kan ik alleen maar zeggen dat ik heb genoten! Wat is het fijn om mensen om je heen te hebben waarbij je voelt dat ze je nemen zoals je bent. Dik of dun haar en met een bad hair day of niet. Het draaide dit weekend niet om het uiterlijk, maar juist om het innerlijk en de gezelligheid. En laten we eerlijk zijn: na een paar glazen champagne maak je je sowieso een stuk minder druk om het leven.

