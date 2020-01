’Ik viel op eigen kracht 17 kilo af’

Drie sneetjes brood

Ayse Ozbek (48): „Mijn gewicht is momenteel stabiel, maar dat is weleens anders geweest. Ik heb een periode van die Cambridge shakes geprobeerd. Nou, ik kan je verzekeren, begin daar nooit aan! Je komt wanneer je daarmee stopt weer drie keer zo hard aan. Uiteindelijk ben ik op eigen kracht ruim 17 kilo afgevallen. Gewoon door gezond eten, geen frisdrank en weinig brood. Naar mijn idee is dat de beste manier. Ik neem per dag maximaal drie sneetjes brood en fiets veel. Voor mij werkt dat echt, maar het betekent natuurlijk niet dat ik nooit lekker kan snacken. Ik heb net nog een patatje gegeten.”

Tien kilo

Chantal Hagen (44): „Afgelopen jaar was voor mij heel hectisch. Ik had een kind met gezondheidsproblemen, dus sporten en gezond eten stond niet bovenaan mijn prioriteitenlijstje. De komende maanden wil ik weer meer gaan hardlopen. Eigenlijk wil ik dan gelijk met de 10 kilometer starten, maar dat zal na zo’n periode van rust wel pittig zijn. Mijn streven is om vóór de zomer 10 kilo kwijt te zijn: elke maand een kilootje of 2. Hoe ik dat wil bereiken? Gewoon meer bewegen en gezonder eten, dat is voor mij de beste manier.”

Zakjes

Robin van Craenenbroeck (26): „Ik heb mijn hele leven gestruggeld met mijn gewicht. Zelfs toen ik per dag ruim 16 kilometer van en naar school fietste, bleef ik te zwaar. Er is geen periode in mijn leven geweest, waarin ik niet aan het diëten was. Een aantal maanden geleden heb ik een veganistisch dieet geprobeerd en daarvoor heb ik op van die zakjes geleefd. In februari heb ik een afspraak met een diëtiste. Ik wil dan ook weer gaan sporten, maar voor mij is dit best een grote stap. Ik heb vroeger veel gezwommen en zo’n badpak laat natuurlijk niks aan de verbeelding over. Kinderen hebben geen filter en roepen dan de gemeenste dingen. Dat doet wel wat met me.”

Lekker in je vel

