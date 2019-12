Daghoroscoop 28 december

VANDAAG JARIG

Uw kracht zit komend jaar in gemotiveerde en vastberaden onafhankelijkheid. En hoewel u van het goede leven zult genieten zult u qua gewicht niet aankomen. U zult feesten en vasten, dan weer feesten en weer vasten. Een perfect jaar om lichaam en geest in balans te brengen.

ZONDAG JARIG

Met Jupiter in uw teken gaat u een voorspoedige periode tegemoet en die wordt steeds langer naarmate het jaar vordert. Uw gezondheid zou redelijk moeten zijn, beter dan de afgelopen twee jaar. Er lijkt geen sprake van stress en u hebt voldoende weerstand, al kan uw energie af en toe tanen.

RAM

Vergeet uw werk niet in deze vreemde dagen, want daar zal straks alles weer om draaien. Voer uw tempo echter niet te hoog op. Gooi overboord wat niet van belang is, delegeer waar dat mogelijk of nodig is. Pas u aan; dat kunt u.

STIER

Houd rekening met veranderingen vroeg in het nieuwe jaar en sorteer daar alvast op voor. Het geloof in uzelf kan worden getest, dat is niet verkeerd, maar niet fijn. Wees niet te bijgelovig. Ga voorlopig niet op reis, hoe graag u ook wilt.

TWEELINGEN

De kosmos heeft zijn werk gedaan in uw liefdeleven en zal nu opschuiven naar andere sectoren van uw leven. Er zal de komende maand veel vraag naar u zijn en u zult met uw partner financiële spijkers met koppen moeten slaan.

KREEFT

Uw sociale en liefdeleven is het afgelopen jaar niet rimpelloos verlopen; problemen volop, maar die zijn nu achter de rug. Er is licht aan het eind van de tunnel en u gaat leuke mensen ontmoeten. Vrijgezellen gaan voor romantiek.

LEEUW

U hebt een gelukkige maand achter de rug, plezierig en toch ook productief. Dat blijft zo: er zullen belangrijke verbeteringen tot stand komen, maar u met wel op uw dieet letten – u gaat daar vaak te nonchalant mee om.

MAAGD

Let beter op uw gezondheid; zorg voor genoeg rust in deze drukke dagen. Geld zal geen probleem zijn; u verdient het en vindt het leuk om het uit te geven aan gezellige dingen. Geniet van alles wat u zich kunt permitteren.

WEEGSCHAAL

Uw inzet en extra verantwoordelijkheden zullen aan het eind van dit jaar een bonus of extra waardering opleveren. Er gebeuren plezierige dingen en emotioneel bent u in balans. Focus op hetgeen nu echt van belang is.

SCHORPIOEN

Houd rekening met een belangrijke financiële verandering. U zult uw koers en tactiek moeten wijzigen. Misschien moet u ook een carrière switch maken, maar dat bent u wel gewend. Het zal niet nadelig voor u zijn.

BOOGSCHUTTER

Het afgelopen jaar verliep voorspoedig; u heeft financieel geen klagen. Dat blijft zo als u zelf de touwtjes stevig in handen houdt. U zult zich duurder gaan kleden en dat blijft niet onopgemerkt. Plan in januari een “detox”.

STEENBOK

Hoewel u goed hebt gefunctioneerd de afgelopen maand, moet u nu wat gas terug nemen. Let beter op uw dieet. Houd rekening met hoge kosten aan belastingen, verzekeringen e.d. Leg liever wat geld op de plank dan het te verbrassen.

WATERMAN

In principe zal de 1e maand van het nieuwe jaar prettig verlopen. U zult met plezier naar uw werk gaan en goede resultaten boeken. U zult uw gang kunnen gaan, maar moet nu wel voor uzelf vaststellen welke gang dat moet zijn.

VISSEN

U kunt tevreden terugkijken op 2019; u hebt bereikt wat u wilde en weet hoe u verder moet. Houd desondanks rekening met veranderingen in uw werk en carrière. Voorkom dat het terugslaat op uw welzijn als u personeel moet ontslaan.

