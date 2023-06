Moeder Sarah van Soelen: ’Ik heb me zorgen gemaakt’

Interview Sarah van Soelen (27) & moeder Rebecca (55)

Rebecca: „Onze band is innig. We zijn moeder en dochter maar tegelijkertijd ook beste vriendinnen. We moeten eerdaags maar een BFF-armband kopen, vind je niet?”

Sarah: „Gelukkig heb ik de initialen van mijn ouders al als tattoo.”

Rebecca: „Op een vrije dag gaan wij samen koffie drinken, winkelen, lunchen, dineren en samen een sigaretje roken. We wonen vlak bij elkaar om de hoek. Als we een weekendje naar Parijs gaan, nemen we oma en mijn andere dochter Julia (21) ook mee.”

Fashion influencer Sarah van Soelen hield voor VROUW een fotoshoot met haar moeder en samen bespraken ze haar kledingkast. De tekst gaat verder onder de video.

Sarah: „We zijn best verschillend, maar wel allebei Schorpioen.”

Rebecca: „Poseren is niet mijn hobby en ook in de belangstelling staan niet. Dat gaat Sarah veel beter af. Ik kijk meer de kat uit de boom.”

Sarah: „Mijn moeder is de leukste! En degene die het huis regelmatig van top tot teen verandert. Onder het motto: je draagt toch ook niet dagelijks dezelfde kleding?”

Rebecca: „Mijn dochter is lief, uitgesproken en zelfstandig. Ze is creatief en ondernemend.”

Sarah: „Ik ben no-nonsense. Ik ga gerust in mijn badjas of trainingspak en zonder make-up de honden uitlaten. Ja, die lippen zijn dan wel weer wat opvallender, hè? Maar goed nieuws: ik ga de fillers eruit laten halen. Mijn moeder staat nu al te juichen. Die zegt altijd: ’Ik had toch al een mooi kind op de wereld gezet?’ Ik moet me altijd verdedigen dat ik wat aan mijn uiterlijk heb laten doen. Maar in een nare periode wilde ik compenseren. Ik vond mezelf niet knap en alle vriendinnen deden dit. Ook toen ik toegaf dat ik naar een afkickkliniek ging, viel iedereen over me heen. Gelukkig heb ik fijne familie en vrienden die me altijd steunen.”

Rebecca: „Ik heb me wel zorgen gemaakt. Als het niet goed gaat met je kind, gaat het ook niet goed met jezelf. Gelukkig heeft ze alles weer prima op de rit.”

Sarah: „Een leuke man is er nog niet, ik wacht geduldig af. Het eisenpakket is niet zo hoog. Hij moet humor hebben, lief zijn en van honden houden, want hij krijgt er gelijk twee. En blond haar en blauwe ogen is ook prima.”

Rebecca: „Kleding lenen van elkaar? Dat doe ik niet zo graag, maar het gaat al beter. Vroeger mocht ze niks van me lenen, want ik vond het dan weer terug in een prop ergens in een hoek van haar kamer.”

Sarah: „Mijn moeder is de grootste shopper ever. De postbode van DHL ziet ze vaker dan haar eigen gezin, haha!

Wat nooit meer weg mag? Het armbandje dat ik van mijn oma heb gehad, die gaat nooit meer af. Dat heb ik ook tijdens deze shoot om gelaten.”

Rebecca: „Mijn trouwjurk met een krans met veren mag nooit meer weg. Het vogelnest noemt Sarah het. Maar ja, zij was pas vier jaar toen en kon me nog niet stylen, hè.”

